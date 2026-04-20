مدرب الجونة : الزمالك الأقرب لحصد الدوري المصري .. وأشعر بالظلم إعلاميًا

يرى أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق الجونة، أن نادي الزمالك هو الأقرب لحصد لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم

وقال بيبو في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: اشعر بالظلم إعلاميا وعلى مجهوداتي مع نادي الجونة هذا الموسم وهناك تجاهل لأداء ونتائج الجونة ومن الوارد يكون ذلك بسبب تواجدنا في مجموعة الهبوط



واضاف: ،الزمالك الأقرب لحصد لقب الدوري المصري الممتاز بسبب الاستقرار الفني الذي يمر به في الفترة الحالية ولكن تبقى المواجهات المباشرة سيكون لها كلمة السر



وتابع: اتفقت مع اللاعبين أننا نعمل على اللعب في السبعة الكبار وحاولنا واجتهدنا ولكن فشلنا في التواجد بين السبعة الكبار ولكن هدفنا إنهاء الدوري في اول ٣ مراكز في مجموعة الهبوط.