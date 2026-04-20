غزل المحلة يكشف كواليس رحيل سيد معوض

علق شريف الخشاب، المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، على مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الفاصلة لمجموعة صراع البقاء في الدوري الممتاز.

وقد حقق فريق غزل المحلة فوزًا كبيرًا على كهرباء الإسماعيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلها أحمد حامد شوشة، وأحمد عتمان، ومحمود صلاح، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد هيئة قناة السويس



وقال شريف الخشاب، في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر فضائية TeN إن غزل المحلة حقق فوزًا مستحقًا على كهرباء الإسماعيلية، وكان الطرف الأفضل في المباراة. وبجانب الأهداف الثلاثة التي سجلها الفريق، أهدر اللاعبون العديد من الفرص المحققة على مرمى المنافس، كما أن الفريق كان يستحق الفوز في أكثر من مباراة سابقة، لكنه عانى من غياب التوفيق.

وأضاف: إن الفوز في أي مباراة ضمن مجموعة صراع البقاء يُعادل ست نقاط، نظرًا لصعوبة وضغط المباريات وتقارب فارق النقاط بين جميع الأندية، خاصة أن هناك أربعة أندية ستهبط إلى دوري المحترفين، وهو ما يمثل ضغطًا على الجميع.

واختتم تصريحاته قائلًا: إن سيد معوض هو من طلب الرحيل عن الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة علاء عبد العال، وذلك لعدم شعوره بالانسجام مع الأجواء داخل الفريق.