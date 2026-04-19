غزل المحلة يسحق كهرباء الإسماعيلية بثلاثية في الدوري المصري

أكتسح غزل المحلة نظيره كهرباء الإسماعيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب إستاد هئية قناة السويس في الجولة السادسة والعشرون، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح غزل المحلة التهديف في الدقيقة 24، عن طريق أحمد شوشة من علامة جزاء.

وأدرك كهرباء الإسماعيلي هدف التعادل في الدقيقة 44، عن طريق علي سليمان، ثم أضاف غزل المحلة الهدف الثاني في الدقيقة 37، عن طريق أحمد عتمان.

وعزز غزل المحلة الهدف الثالث في الدقيقة 84، عن طريق صلاح.

وبهذه النتيجة يقفز غزل المحلة إلي المرتبة السابعة برصيد 28 نقطة، وتجمد كهرباء الإسماعيلية في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.