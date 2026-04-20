رياضة

غزل المحلة: الفوز في أي مباراة يساوي ست نقاط

عبدالله هشام

علَقَ شريف الخشاب المدير الرياضي لنادي غزل المحلة على مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره كهرباء الإسماعيلية ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الفاصلة بمجموعة صراع البقاء بالدوري الممتاز.

وحقق فريق غزل المحلة فوزاً كبيراً على كهرباء الإسماعيلية بثلاثية مقابل هدف سجلها أحمد حامد شوشة وأحمد عتمان ومحمود صلاح ، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس.

وقال شريف الخشاب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN : غزل المحلة حقق فوزاً مستحقاً على كهرباء الإسماعيلية ، وكنا الطرف الأفضل في المباراة ، وبجانب الأهداف الثلاثة التي سجلناها ، فقد أهدر اللاعبون العديد من الفرص المحققة على مرمى المنافس ، كما أننا كنا نستحق الفوز في أكثر من مباراة سابقة وعانينا من غياب التوفيق.

وتابع: الفوز في أي مباراة بمجموعة صراع البقاء يساوي ست نقاط ، نظراً لصعوبة وضغط المباريات وتقارب فارق النقاط بين جميع الأندية ، كما أن هناك 4 أندية سيهبطون إلى دوري المحترفين ، وهو ما يمثل ضغط على الجميع.

وأتم: سيد معوض هو من طلب الرحيل عن الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة علاء عبد العال ، ولم يشعر بالانسجام مع الأجواء داخل الفريق.

غزل المحلة كهرباء الإسماعيلية الدوري الممتاز فريق غزل المحلة غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

