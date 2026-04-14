للعام الثاني .. غزل المحلة تكرّم الأيتام المتفوقين في يوم الوفاء بالغربية الأزهرية

في إطار دوره المجتمعي، نظّمت شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، للعام الثاني على التوالي، احتفالية “يوم الوفاء” لتكريم الطلاب الأيتام المتفوقين بمنطقة الغربية الأزهرية، وذلك بالتعاون مع إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وبمشاركة مؤسسة سيدرة لتنمية المجتمع.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من الطلاب المتفوقين، تقديرًا لجهودهم وتميّزهم الدراسي، وحرصًا من النادي على دعمهم وتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق، في أجواء سادتها روح التقدير والاهتمام.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي يحرص نادي غزل المحلة على تنظيمها، إيمانًا بدوره في خدمة المجتمع، وتعزيزًا لقيم التكافل والدعم لأبنائه.