عامر عامر: تعادل غزل المحلة مع وادي دجلة نتيجة مُرضية.. وأسعى لكسر أرقام الحضري

أكد عامر عامر حارس مرمى فريق غزل المحلة، أن فريقه كان يسعى لتحقيق الفوز خلال مواجهة وادي دجلة، مشيرًا إلى أن التعادل يُعد نتيجة مُرضية أمام فريق كبير.

وأضاف عامر، في تصريحات عبر برنامج مودرن سبورتس على قناةModern mti تقديم الإعلامي هاني حتحوت، أن الفريق قدم أداءً قويًا وكان قريبًا من حصد الثلاث نقاط، إلا أن التعادل في النهاية يظل مقبولًا في ظل قوة المنافس.

وتحدث حارس المحلة عن المواجهة المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية، مؤكدًا أنها تمثل "مباراة بـ6 نقاط" نظرًا لأهميتها الكبيرة في مشوار الفريق بجدول الترتيب، خاصة في ظل تقارب النقاط بين الأندية.

واختتم عامر عامر تصريحاته بالتأكيد على طموحه الشخصي، حيث أعرب عن أمله في كسر الأرقام القياسية التي حققها كل من محمد الشناوي وعصام الحضري، مشددًا على استمراره في العمل بكل قوة لتحقيق هذا الهدف.