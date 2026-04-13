غزل المحلة ووادي دجلة «حبايب» في الدوري المصري

حسم التعادل السلبي مباراة غزل المحلة ووادي دجلة ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد غزل المحلة في الجولة الـ25، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأهدر الفريقين العديد من الفرص التى أتيحت لهم خلال الـ90 دقيقة.

وبهذه النتيجة يتصدر وادي دجلة المجموعة الثانية برصيد 35 نقطة، وأرتفع رصيد غزل المحلة إلى النقطة 25 محتلاً المركز الثامن.

تشكيل غزل المحلة ضد وادي دجلة :

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: أحمد دحروج، شادي ماهر، عمرو شعبان (حارس)، ومصطفى أوفتشا.

خط الوسط: أحمد شولز، إسلام عادل، ومحمد عبد العاطي.

خط الهجوم: أحمد فاروق، وينفول كوبينا، وجيمي موانجا.

تشكيل وادي دجلة ضد غزل المحلة :

حراسة المرمى: أحمد العربي.

خط الدفاع: مصطفى عوفة، علي جمال، وعبد الرحمن يوسف.

خط الوسط: أرموشا، أشرف مجدي، بسام وليد، ومحمود المغازي.

خط الهجوم: عبدي إنيزا، أحمد ياسر، ويوسف العزب.

