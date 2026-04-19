قائمة غزل المحلة لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في دوري نايل

أعلن الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة مهمة أمام كهرباء الإسماعيلية، والمقرر إقامتها اليوم الأحد على ملعب استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز (مجموعة الهبوط).

وتأتي هذه المباراة في توقيت حاسم، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول الترتيب وتُبعده عن مناطق الخطر.

غيابات مؤثرة بسبب الإصابة

شهدت القائمة غياب الثنائي موري توريه وعبيدي إينزا بسبب الإصابة، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا للجهاز الفني في ظل الحاجة لكل العناصر الأساسية خلال هذه المرحلة الحساسة.

ويأمل الفريق في تعويض هذه الغيابات من خلال العناصر المتاحة، والاعتماد على الروح الجماعية لتحقيق المطلوب.

قائمة اللاعبين المختارين للمباراة

ضمت القائمة عددًا من اللاعبين في مختلف المراكز، حيث جاء في حراسة المرمى: عامر عامر، يوسف العزب، وأحمد النفراوي. وفي خط الدفاع والوسط والهجوم، تواجد كل من: أحمد ياسر، أحمد فوزي، رشاد العرفاوي، أحمد العش، أحمد عتمان، أحمد شوشة، وليامز صنداي، سيف الإمام، محمد أشرف، عموري، سعيدي كيبو، بسام وليد، محمود صلاح، يحيى زكريا، جريندو، أوفا، محمود نبيل، جيمي موانجا، ومعاذ عبد السلام.



طموحات المحلة في مباراة اليوم

يدخل غزل المحلة اللقاء بطموح كبير لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة، تساعده في تحسين وضعه في جدول مجموعة الهبوط. ويعتمد الفريق على مزيج من الخبرة والشباب، إلى جانب الانضباط التكتيكي، للخروج بنتيجة إيجابية أمام منافس يسعى هو الآخر للهروب من دائرة الخطر.