راية مصر خفاقة | غزل المحلة في ذكرى تحرير سيناء : البيجامة الأكثر طلبا بطابا

أحيت الصفحة الرسمية لـ نادي غزل المحلة ذكرى تحرير سيناء، بطريقة ساخرة نالت إعجاب الجمهور.

وكتبت الصفحة الرئيسية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"البيجامة الأكثر طلبا في طابا المصرية".

وحرص مجلس ادارة نادي غزل المحلة علي تهنئة الشعب المصري بعيد تحرير سيناء.

ونشر مجلس الادارة بيانا رسميا جاء كالتالي :" المهندس وليد خليل والسادة أعضاء مجلس الإدارة يتقدمون بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وأضاف :" كل عام وراية مصر عالية مرفوعة ، خفاقة في السماء"