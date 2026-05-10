رئيس جامعة طنطا يستقبل الطالبة الحاصلة على رابع العالم لناشئي رفع الاثقال

استقبل الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بمكتبه اليوم، الدكتور هاني سعيد، عميد كلية علوم الرياضة، والطالبة أميرة محمد، المقيدة بالفرقة الثانية بالكلية ووالدها، وذلك عقب تحقيقها إنجازاً عالمياً بحصولها على المركز الرابع في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين، والتي استضافتها مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية.

توجيهات جامعة طنطا

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور محمد حسين عن فخره واعتزازه بالطالبة أميرة محمد، مؤكداً أن هذا الإنجاز ليس غريباً على أبناء جامعة طنطا الذين يرفعون اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، مضيفاً أن ما حققته ابنة الجامعة اليوم هو تجسيد حقيقي لرؤية الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تولي اهتماماً غير مسبوق بالشباب والرياضة باعتبارهما من أركان بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة.

تحرك تنفيذي

كما وجه رئيس الجامعة بتقديم كافة التسهيلات والدعم للطالبة أميرة محمد ، لمواصلة تدريباتها وتفوقها الرياضي دون أن يؤثر ذلك على مسيرتها الدراسية، وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة بصالات التدريب والملاعب بالجامعة تحت إشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين بكلية علوم الرياضة لمتابعة حالتها البدنية والفنية، مؤكداً أن الجامعة تفتح أبوابها دائماً للمبتكرين والمبدعين في كافة المجالات.

من جانبه، ثمن الدكتور هاني سعيد، عميد كلية علوم الرياضة، الدعم اللامحدود الذي يقدمه الدكتور محمد حسين للكلية ومنتسبيها، معتبراً أن هذا اللقاء يعد حافزاً كبيراً لجميع الطلاب لبذل مزيد من الجهد لتحقيق الألقاب والبطولات.