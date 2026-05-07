ملكة جمال مصر تكشف تفاصيل مطاردة مرعبة: كان يعتقد أنه ياسر جلال ويطلب الزواج مني في الشارع

كشفت إيرينا يسري ملكة جمال مصر تفاصيل صادمة بشأن تعرضها لمطاردة متكررة من شخص مهووس، أكدت أنه كان يعيش في حالة انفصال تام عن الواقع، معتقدًا أنه الفنان ياسر جلال، بينما يراها هي شخصية “لارا” التي قدمتها في أحد الأعمال الدرامية.

ملكة جمال مصر

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور، أن الأزمة بدأت بعد تتويجها بلقب ملكة جمال مصر ومشاركتها في مسلسل كلهم بيحبوا مودي، حيث جسدت دور خطيبة الفنان ياسر جلال داخل الأحداث.

أحداث المسلسل حقيقية

وأضافت أن الشخص المهووس بدأ يلاحقها بشكل متكرر، وكان مقتنعًا تمامًا بأن أحداث المسلسل حقيقية وليست تمثيلًا، مشيرة إلى أنه كان يظهر أمامها في أماكن مختلفة حاملاً علبة خاتم، ويطلب منها الزواج بنفس الطريقة التي ظهرت في أحد مشاهد العمل الدرامي.

أجواء المسلسل وكأنها واقع

وأكدت أن الموقف تطور بصورة مخيفة، بعدما أصبح يترصد تحركاتها باستمرار، حتى أثناء خروجها من العيادة الخاصة بها، مرددًا عبارات تؤكد أنه يعيش داخل أجواء المسلسل وكأنها واقع فعلي.

وأشارت إيرينا إلى أن حالة الرعب التي عاشتها بسبب تلك المطاردات تسببت في تعرضها للإغماء أكثر من مرة، خاصة مع تصرفاته غير المتوقعة وغير الطبيعية، لافتة إلى أنه دخل في مشادة مع سائقها بدافع الغيرة، وكان يتعامل معها وكأنها شريكته بالفعل.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الشخص كان يهرب فور حدوث أي تجمع أو محاولة للإمساك به، ما زاد من صعوبة السيطرة على الموقف وأثار حالة من القلق والخوف المستمر لديها.