كنت عايز أتجوزها .. القبض على سوداني لمُطاردة وترويع ملكة جمال مصر

كشفت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بمطاردتها وقيامه بأعمال بلطجة وترويعها بالقاهرة .

أعمال بلطجة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالمنشور (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وعلّل قيامه بذلك لرغبته فى الزواج منها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وكانت قد كشفت الفنانة الشابة وملكة جمال مصر إيرينا يسرى، عن تعرضها لمطاردة وتهديدات خطيرة من شخص، يعيش حالة من الهوس بعد مشاهدته أحد أعمالها الفنية.

وقالت إيرينا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى ، إن الأمر بدأ بإعجاب عادى من أحد المتابعين، قبل أن يتطور بشكل مقلق، حيث ظن هذا الشخص أنها تجسد شخصية حقيقية مرتبطة به، وبدأ فى ملاحقتها بشكل مستمر فى أماكن مختلفة.

وأوضحت أن المطارد لم يكتف بإرسال رسائل غريبة، بل أصبح يظهر لها بشكل مفاجئ فى الشارع، حاملا خاتمًا، محاولاً إجبارها على الزواج، فضلاً عن توجيه تهديدات صريحة لكل من يقترب منها.

وتصاعدت الأحداث بشكل خطير بعد ما اعتدى هذا الشخص على سائقها الخاص، ما دفعه إلى ترك العمل خوفاً على حياته، فيما أكدت إيرينا أنها تعرضت لحالات إغماء متكررة نتيجة شدة الرعب الذى تعيشه.

وأشارت إلى أن المطارد لاحقها أيضًا فى أماكن عملها، حيث تعمل فى المجال الطبى، ما تسبّب لها فى أزمات مهنية ونفسية.

واختتمت إيرينا يسرى: "أنا حياتى فى خطر ومش عارفة أمارس حياتى الطبيعية أو أنزل شغلي"، مطالبة بسرعة التدخل لحمايتها من هذا التهديد المُتصاعد.

يُذكر أن إيرينا يسرى خريجة كلية طب الأسنان من الجامعة البريطانية، وتعمل طبيبة أسنان، كما توّجت بلقب ملكة جمال مصر عالميًا لعام 2025.