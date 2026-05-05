حياتى فى خطر | استغاثة عاجلة لـ ملكة جمال مصر لسبب صادم

كشفت الفنانة الشابة وملكة جمال مصر إيرينا يسرى، عن تعرضها لمطاردة وتهديدات خطيرة من شخص، يعيش حالة من الهوس بعد مشاهدته أحد أعمالها الفنية.

وقالت إيرينا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى ، إن الأمر بدأ بإعجاب عادى من أحد المتابعين، قبل أن يتطور بشكل مقلق، حيث ظن هذا الشخص أنها تجسد شخصية حقيقية مرتبطة به، وبدأ فى ملاحقتها بشكل مستمر فى أماكن مختلفة.

وأوضحت أن المطارد لم يكتف بإرسال رسائل غريبة، بل أصبح يظهر لها بشكل مفاجئ فى الشارع، حاملا خاتمًا، محاولا إجبارها على الزواج، فضلا عن توجيه تهديدات صريحة لكل من يقترب منها.

وتصاعدت الأحداث بشكل خطير بعدما اعتدى هذا الشخص على سائقها الخاص، ما دفعه إلى ترك العمل خوفا على حياته، فيما أكدت إيرينا أنها تعرضت لحالات إغماء متكررة نتيجة شدة الرعب الذى تعيشه.

وأشارت إلى أن المطارد لاحقها ايضا فى أماكن عملها، حيث تعمل فى المجال الطبى، ما تسبب لها فى أزمات مهنية ونفسية.

وختمت إيرينا يسرى: "أنا حياتى فى خطر ومش عارفة أمارس حياتى الطبيعية أو أنزل شغلي"، مطالبة بسرعة التدخل لحمايتها من هذا التهديد المتصاعد.

يُذكر أن إيرينا يسرى خريجة كلية طب الأسنان من الجامعة البريطانية، وتعمل طبيبة أسنان، كما توجت بلقب ملكة جمال مصر عالميًا لعام 2025.