شاهد .. إيرينا يسرى وياسر جلال من كواليس مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» فى رمضان 2026

شاركت الفنانة الشابة إيرينا يسرى، متابعيها مجموعة من الصور من كواليس مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، بطولة الفنان ياسر جلال، والذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2026.

وأظهرت الصور لحظات رومانسية ورقص تجمع إيرينا يسرى وياسر جلال، حيث تظهر بينهما تفاعلات ودية وعفوية، تعكس الجانب العاطفى للشخصيتين ضمن أحداث المسلسل، وتضيف لمسة من المرح والرومانسية التى يتابعها الجمهور بشغف.

وأكدت إيرينا أن الدور الذى ستجسده فى المسلسل سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور، معربة عن سعادتها بالتعاون مع ياسر جلال وباقى أبطال العمل.

ويشارك فى بطولة «كلهم بيحبوا مودي» كل من ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربى، وجورى بكر. العمل من إنتاج مها سليم، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ضمن خريطة مسلسلات الشركة المتحدة لموسم رمضان 2026.

يُذكر أن إيرينا يسرى خريجة كلية طب الأسنان من الجامعة البريطانية، وتعمل طبيبة أسنان، كما توجت بلقب ملكة جمال مصر عالميًا لعام 2025.