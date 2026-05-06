الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لحظة صادمة في نيويورك.. لقاء مُفاجئ بين ملكة جمال إسرائيل وزوجة زهير ممداني|صور

ناصر السيد

التقت زوجة عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، والمعروفة بمواقفها المعادية لإسرائيل، صدفةً بملكة جمال إسرائيل داخل أحد مقاهي مانهاتن.

جمع لقاء قصير بين راما دواجى، 28 عامًا، وملكة الجمال ميلاني شيراز، 27 عامًا، يوم الأحد في المدينة، وصفته شيراز بأنه لقاء قصير ولكنه متوتر.

ونشرت شيراز على صفحتها على إنستجرام صورة سيلفي تجمعها بهما، إلى جانب مقطع فيديو لها وهي تتحدث عن هذا اللقاء الصدفة، بحسب ما أفادت به صحيفة ديلي ميل.

وقالت: "تخيلوا من جلست بجانبي في مقهى بنيويورك؟ إنها راما دواجى، زوجة زهران ممداني، مضيفة" راما دواجى نفسها التي نشرت قبل فترة وجيزة منشورات معادية للسامية، ومعادية لإسرائيل، ومتعاطفة مع الإرهاب، ثم اعتذرت عنها لاحقًا."

بحسب شيراز، كانت دواجى سعيدة بالتقاط صورة سيلفي معها، لكن سلوكها تغيّر عندما علمت أنها إسرائيلية.

وتابعت شيراز: "على الرغم من هدوء المكان، إلا أنها رفضت التحدث معي فور علمها أنني إسرائيلية".

ونُشرت قصة في موقع "جويش إنسايدر" تُسلط الضوء على منشورات دواجى ونشاطها على المنصة في مارس من هذا العام.

ووفقًا للموقع، فقد أعجبت بصورة تُخلّد ذكرى هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023.

عندما سُئل مامداني عن منشوراته، قال: "زوجتي هي حب حياتي، وهي شخصية خاصة لم تشغل أي منصب رسمي في حملتي الانتخابية أو في مجلس المدينة".

مؤخراً، اعتذرت دواجى عن منشوراتها السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الفنية.

قالت: "عندما نشرت إحدى الصحف الشعبية مؤخرًا تغريدات قديمة كتبتها في فترة المراهقة، شعرتُ بخجلٍ شديدٍ لمواجهة لغةٍ استخدمتها كانت مؤذيةً للغاية للآخرين؛ فكوني في الخامسة عشرة من عمري لا يُبرر ذلك.

