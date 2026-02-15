برلمانية: الحزمة الاجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء قبل رمضان

أكدت راندا مصطفى، رئيس تضامن النواب، أن الحكومة تسعى من خلال الحزمة الاجتماعية الجديدة إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع قبل حلول شهر رمضان.



قالت" مصطفى" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على دعم المواطنين ومساندتهم في مواجهة تحديات الحياة اليومية، مشيرة إلى أن الحزمة تهدف لضمان وصول الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي ويحقق حياة كريمة للأسر المستفيدة.

و أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، أمس عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أنها بقيمة إجمالية تتجاوز الـ40 مليار جنيه وتطبق حتى نهاية العام المالي الحالي.