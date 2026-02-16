قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

عضو بالشيوخ: صرف حزمة اجتماعية قبل رمضان انحياز للأسرة المصرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد الشعراوي

أكد النائب محمود مرجان، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بصرف مرتبات موظفي الدولة قبل حلول شهر رمضان الكريم، وإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة، تعكس حرص الدولة على تعزيز مستوى معيشة المواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وقال مرجان، في تصريح صحفي له اليوم، إن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية تبنت سياسات عملية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال رفع معاشات برنامج "تكافل وكرامة" بشكل دوري، وزيادة الأجور والمرتبات لمواجهة التضخم، بما يضمن استقرار الأسر وقدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الجديدة للرئيس السيسي تأتي استكمالاً لهذه السياسات، حيث يُصرف راتب شهر فبراير قبل بداية رمضان، ليس فقط كإجراء إداري، بل كخطوة عملية لتوفير سيولة نقدية إضافية للأسر لمواجهة متطلبات الشهر الكريم، بما يعكس الاهتمام المباشر بتحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح محمود مرجان، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تشمل توسيع مظلة الدعم لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، وتحديث برامج الحماية الاجتماعية، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين مختلف شرائح المجتمع. وأشار إلى أن الدولة لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تسعى إلى تطوير منظومة الأجور وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمواطنين على المدى الطويل.

وأضاف نائب الجيزة: "توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن الحكومة ملتزمة بتحسين الظروف المعيشية للمصريين، وتقديم الدعم الفعلي في الوقت المناسب، خصوصًا قبل شهر رمضان، لضمان قدرة الأسر على مواجهة احتياجاتها اليومية والاستفادة من برامج الدعم بشكل ملموس."

واختتم النائب محمود مرجان حديثه، بالقول إن هذه الإجراءات تمثل نموذجًا عمليًا للسياسة الاجتماعية للدولة، التي تجمع بين الدعم المالي المباشر، وتطوير نظم الحماية الاجتماعية، ورفع القدرة الشرائية، بما يحقق استقرار الأسر ويعزز جودة الحياة لمختلف المواطنين في مصر.

