بهدف عاشور..الأهلي يهزم الجونة ويقفز لوصافة الدوري المصري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز صعب على نظيره الجونة بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

شهدت المباراة عدة فرص خطيرة من جانب الفريقين، حيث جاءت أولى محاولات الجونة في الدقيقة 22 من رأسية رضا صلاح التي تصدى لها الشناوي، قبل أن يبعد دفاع الأهلي الكرة في الوقت المناسب.

وفي الدقيقة 26، حصل الجونة على ركلة ركنية وصلت لصابر الشيمي الذي ارتقى لها برأسية قوية، لكن ديانج تصدى للكرة وخرجت أعلى المرمى، لتضيع فرصة خطيرة على الفريق الضيف.

أما الأهلي فقد تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 36، عندما سجل إمام عاشور الهدف الأول بعد عرضية رائعة من الجهة اليمنى، ليضع المارد الأحمر في المقدمة.

وفي بداية الشوط الثاني، شهدت الدقيقة 47 محاولة خطيرة من إمام عاشور، حيث سدد كرة قوية مرت بجوار مرمى الجونة، قبل أن يهدر مروان عثمان فرصة هدف محقق في الدقيقة 64 بعد عرضية متقنة من بلعمري.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر.