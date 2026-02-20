قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول جمعة في رمضان.. ردد هذه الأدعية الجامعة لكل خير
دعاء ثاني يوم في رمضان .. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب ويفتح أبواب السماء
دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة في المنوفية
ما حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم؟
محافظ المنوفية يحيل 17عاملا بمستشفى بركة السبع للتحقيق... صور
رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
رباعية تكتب المجد.. جوردون ينضم لـ قائمة أساطير دوري أبطال أوروبا
محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا
نائب يطالب بقائمة سوداء تضم أسماء المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
الدوري المصري.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الكره المصرية
الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة دواؤك لحد باب بيتك لأصحاب الأمراض المزمنة
رمزي عودة: إسرائيل لديها سياسة خاصة بتهويد المسجد الأقصى
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

وحدات السكان بالشرقية تنفذ 25 مبادرة توعوية وقافلة طبية لتعزيز الوعي السكاني

الشرقية
الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن التوسع في المبادرات والأنشطة التوعوية يعكس إهتمام الدولة ببناء وعي حقيقي داخل الأسرة المصرية قائلاً أن الإستثمار في الإنسان هو الطريق المختصر لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

ومن جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أهمية استمرار عقد الندوات والإجتماعات وتنفيذ القوافل الطبية والدينية والتوعوية مما يُساهم على نشر المفاهيم الصحيحة وتقليل الآثار السلبية للزيادة السكانية دعماً لجهود الدولة في تحسين جودة الحياة.

وفي هذا السياق أشارت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالشرقية إلى أن الوحدة  نفذت سلسلة من اللقاءات والفعاليات وورش العمل المتنوعة على مدار الأسبوعين الماضيين تحت إشراف وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية والبيئة وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية (التضامن الإجتماعي – الشباب والرياضة – الطب البيطري – الصحة – الأوقاف – مكتبة مصر العامة – وحدات تكافؤ الفرص – حماية الطفل – حقوق الإنسان – جامعة الزقازيق – فرع ثقافة الشرقية – المجلس القومي للمرأة".

وأضافت مديرة وحدة السكان أن الأنشطة استهدفت رفع مستوى الوعي بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتمكين المراهقين والشباب من الجنسين وزيادة نسب الإلتحاق بالتعليم قبل الجامعي وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة واستقرارها ودعم المشاركة المجتمعية في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

الشرقية محافظ الشرقية الأسرة المصرية تنمية مستدامة

