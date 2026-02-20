وحدات السكان بالشرقية تنفذ 25 مبادرة توعوية وقافلة طبية لتعزيز الوعي السكاني

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن التوسع في المبادرات والأنشطة التوعوية يعكس إهتمام الدولة ببناء وعي حقيقي داخل الأسرة المصرية قائلاً أن الإستثمار في الإنسان هو الطريق المختصر لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

ومن جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أهمية استمرار عقد الندوات والإجتماعات وتنفيذ القوافل الطبية والدينية والتوعوية مما يُساهم على نشر المفاهيم الصحيحة وتقليل الآثار السلبية للزيادة السكانية دعماً لجهود الدولة في تحسين جودة الحياة.

وفي هذا السياق أشارت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالشرقية إلى أن الوحدة نفذت سلسلة من اللقاءات والفعاليات وورش العمل المتنوعة على مدار الأسبوعين الماضيين تحت إشراف وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية والبيئة وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية (التضامن الإجتماعي – الشباب والرياضة – الطب البيطري – الصحة – الأوقاف – مكتبة مصر العامة – وحدات تكافؤ الفرص – حماية الطفل – حقوق الإنسان – جامعة الزقازيق – فرع ثقافة الشرقية – المجلس القومي للمرأة".

وأضافت مديرة وحدة السكان أن الأنشطة استهدفت رفع مستوى الوعي بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتمكين المراهقين والشباب من الجنسين وزيادة نسب الإلتحاق بالتعليم قبل الجامعي وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة واستقرارها ودعم المشاركة المجتمعية في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.