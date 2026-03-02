محافظ الأقصر يعين رئيسا جديدا لإسنا والأخير ينشر أرقام هاتفه لتلقي الشكاوى

أصدر عبد المطلب عمارة محافظ محافظة الأقصر قرارا بتعيين اللواء أحمد أنور عيسي الهوارى رئيسا لمركز ومدينة إسنا، وذلك في إطار دعم العمل التنفيذي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المركز والقرى التابعة له.

وفور صدور قرار تعيينه، بادر رئيس المدينة بخطوة لاقت استحسان المواطنين، حيث أعلن عبر صفحته الرسمية نشر أرقام هاتفه المحمول بشكل مباشر، مؤكدًا فتح قنوات التواصل مع الأهالي لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار اليوم، والعمل على سرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكد “الهوارى” أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للمتابعة الميدانية داخل القرى والنجوع، مع الاعتماد على التواصل المباشر كأداة أساسية لرصد المشكلات على أرض الواقع، مشددًا على أن باب مكتبه مفتوح أمام الجميع دون استثناء.

ولاقت الخطوة تفاعلًا واسعا بين أبناء إسنا، الذين اعتبروا نشر أرقام التواصل رسالة واضحة تعكس رغبة حقيقية في العمل بروح الفريق وتحقيق استجابة سريعة لمطالب الشارع، خاصة في الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

يذكر أن حركة التغييرات الأخيرة التي أصدرها محافظ الأقصر تستهدف الدفع بقيادات تنفيذية قادرة على التعامل مع التحديات الخدمية والتنموية، وتحقيق انضباط إداري ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات داخل المراكز والمدن.