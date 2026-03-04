قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
محافظات

محافظ الأقصر يتفقد قافلة «رمضان بصحة لكل العيلة» بديوان عام المحافظة

شمس يونس

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أعمال قافلة «رمضان بصحة لكل العيلة» التي أُقيمت  بديوان عام المحافظة اليوم، الأربعاء، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية للموظفين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور الدكتور محمد شعبان، مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

تأتي القافلة ضمن فعاليات الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، تحت شعار «رمضان بصحة لكل العيلة» بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل لعام 2026، في إطار تقديم رعاية طبية متكاملة وتعزيز الوعي الصحي للمواطنين والعاملين بالدولة طوال الشهر الكريم.

وأكد محافظ الأقصر أن تنظيم هذه القوافل يعكس حرص الدولة على الوصول بالخدمات الصحية إلى جميع المواطنين والموظفين بسهولة ويسر، خاصة خلال شهر رمضان، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والتنظيمية المشاركة في الحملة.

وقال إن المحافظة تواصل دعمها الكامل لجميع المبادرات الصحية التي تسهم في رفع كفاءة المنظومة الطبية وتوفير خدمة تليق بأبناء الأقصر.

وأكدت الهيئة أن إطلاق الحملة للعام الرابع على التوالي يعكس التزامها المستمر بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير متابعة طبية دقيقة وإرشادات صحية تضمن الحفاظ على سلامتهم خلال فترة الصيام.

وتستمر فعاليات الحملة على مدار شهر رمضان، بما يضمن إتاحة خدمات صحية شاملة ومستدامة للمستفيدين، دعمًا لجهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أفضل مستويات الرعاية للمواطنين.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

أسعار البنزين

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

مشغولات ذهبية

الدولار

سارة خليفة

الكويت

مشغولات ذهبية

خطبة الجمعة

البخور

غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ44 مِن فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد تناول التمر؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أحمد عاطف آدم

كريمة أبو العينين

نجاة عبد الرحمن

شعبان رأفت

سالي عا

