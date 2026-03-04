محافظ الأقصر يتفقد قافلة «رمضان بصحة لكل العيلة» بديوان عام المحافظة

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أعمال قافلة «رمضان بصحة لكل العيلة» التي أُقيمت بديوان عام المحافظة اليوم، الأربعاء، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية للموظفين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور الدكتور محمد شعبان، مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

تأتي القافلة ضمن فعاليات الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، تحت شعار «رمضان بصحة لكل العيلة» بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل لعام 2026، في إطار تقديم رعاية طبية متكاملة وتعزيز الوعي الصحي للمواطنين والعاملين بالدولة طوال الشهر الكريم.

وأكد محافظ الأقصر أن تنظيم هذه القوافل يعكس حرص الدولة على الوصول بالخدمات الصحية إلى جميع المواطنين والموظفين بسهولة ويسر، خاصة خلال شهر رمضان، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والتنظيمية المشاركة في الحملة.

وقال إن المحافظة تواصل دعمها الكامل لجميع المبادرات الصحية التي تسهم في رفع كفاءة المنظومة الطبية وتوفير خدمة تليق بأبناء الأقصر.

وأكدت الهيئة أن إطلاق الحملة للعام الرابع على التوالي يعكس التزامها المستمر بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير متابعة طبية دقيقة وإرشادات صحية تضمن الحفاظ على سلامتهم خلال فترة الصيام.

وتستمر فعاليات الحملة على مدار شهر رمضان، بما يضمن إتاحة خدمات صحية شاملة ومستدامة للمستفيدين، دعمًا لجهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أفضل مستويات الرعاية للمواطنين.