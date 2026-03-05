تعرف على موعد الإفطار ومواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن مواعيد أذان المغرب بكافة المحافظات المصرية.

وجاء توقيت أذان المغرب في محافظة الأقصر اليوم بالتزامن مع اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريا الموافق 9 مارس 2026 وذلك وفقا للتوقيت المحلي المعتمد بالمحافظة.

ويحل موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم في تمام الساعة 05:53 مساء ليؤذن بموعد الإفطار للصائمين بعد ساعات من الصيام في أجواء رمضانية مميزة تشهدها مدن وقرى المحافظة.

ويحرص المواطنون يوميا على متابعة مواقيت الصلاة بدقة لتنظيم أوقات الإفطار والسحور وأداء الصلوات في مواعيدها خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر كالتالي

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 04:46 صباحا

موعد صلاة الشروق في تمام الساعة 06:09 صباحا

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:01 ظهرا

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 03:23 عصرا

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 05:53 مساء

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 07:07 مساء