محافظ الأقصر يؤدي صلاة التراويح بمسجد أبو بكر الصديق بنجع أحمد سليم ويستمع لمقترحات الأهالي

أدى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، صلاة التراويح بمسجد أبو بكر الصديق بنجع أحمد سليم بمنطقة الحبيل، التابعة لمركز ومدينة البياضية، وذلك وسط حضور كبير من الأهالي وجموع المصلين.

وعقب الانتهاء من الصلاة، حرص الأهالي على لقاء محافظ الأقصر وطرح عدد من المقترحات والمطالب الخاصة بالخدمات والمرافق بالمنطقة، حيث استمع إليهم باهتمام، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم على أرض الواقع.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن مثل هذه اللقاءات تعزز جسور الثقة بين الجهاز التنفيذي والمواطنين، وتساهم في وضع حلول سريعة وفعالة للمشكلات، مشددًا على توجيه الجهات المعنية بدراسة المقترحات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في أسرع وقت، بما يحقق الصالح العام ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.