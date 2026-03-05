محافظ الأقصر يعقد لقاءً موسعًا مع نواب البرلمان لبحث آليات التعاون فى ملف الصحة

عقد المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، بهدف وضع تصور شامل لآليات العمل المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة أبناء الأقصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

واستعرض الاجتماع خطط العمل المستقبلية، الخاصة بملف الصحة، حيث تم مناقشة عدد من المشروعات الجديدة في قطاع الرعاية الصحية، من أبرزها نقل الأصول الخاصة بمركز الكيمان المتميز وتشغيله، إلى جانب فرش وتشغيل مركز طب أسرة البياضية المتميز، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء أكد المحافظ أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث المشكلات والقضايا المختلفة، مؤكدًا حرصه على عقد لقاء دوري مع النواب، يُخصص كل اجتماع منه لعدد من المراكز والمدن، لعرض القضايا الخاصة بكل دائرة ومناقشة الحلول المقترحة لها.

وأوضح المحافظ أن نواب البرلمان هم شركاء أساسيون في رصد المشكلات ميدانيًا داخل القرى والمدن، وأن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعزيز فاعلية القرار التنفيذي، وتقريب المسافات بين متخذ القرار واحتياجات المواطنين، مشيدًا بالدور الذي تقوم به هيئة الرعاية الصحية والقائمين عليها في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.