مدينة الأقصر تعلن رسميًا تطبيق أحكام القانون المنظم لانتظار المركبات في الشوارع

في خطوة حاسمة استهدفت القضاء على ظاهرة السايس العشوائي ومنع استغلال المواطنين، أعلن مجلس مدينة الأقصر رسميًا تطبيق أحكام القانون رقم 150 لسنة 2020، المنظم لانتظار المركبات في الشوارع، وذلك بطرح ( 7) مواقع للانتظار في مزاد علني لتحقيق أعلى درجات الشفافية وتم التعاقد عليها فعلياً، وهم

* الشارع الموازي للأرض الزراعية أمام بنك ناصر الاجتماعي بطريق العوامية.

* شارع نزلة العبارة القديمة بجوار فندق الإبروتيل .

* شارع الجولي فيل بعد سوبر ماركت القرعاني .

* الشارع المجاور لبارك كنيسة السيدة العذراء حتى مدرسة السلام للغات.

* الشارع المجاور للنصب التذكاري حتى ميدان الملك عبد الله شارع معبد الكرنك.

* شارع معبد الكرنك محيط منطقة الشبان المسلمين حتى نهاية سور حديقة الطفل.

* شارع التليفزيون البارك أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون

وألزم مجلس مدينة الأقصر الشركات التي رست عليها المزاد بتعليق لافتات واضحة توضح قيمة تعريفة الانتظار المعتمدة، ليكون المواطن على دراية تامة بالتكلفة مسبقًا، ومنعًا لأي تجاوزات أو تحصيل مبالغ غير قانونية

حيث تتراوح متوسط أسعار التجريج (الركن) بين 10 - 25 جنيهاً فضلاً عن أن هناك أسعار محددة حسب الإشتراك الشهري.



ويمثل هذا التفعيل رسالة قوية بانتهاء الفوضى وتحسين السيولة المرورية بما يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة السياحية.

وتلتزم الشركات بتلك الأسعار حسب الجدول الموضح :-

كما خصص مجلس مدينة الأقصر رقم 0952270851 خدمة تلقى الشكاوى للتعريفة المقررة أو أي شكاوي أخرى.