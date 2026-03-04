الزمالك في الصدارة.. ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الـ21

حافظ فريق الزمالك على صدارته لجدول الدوري المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف، عقب انتهاء الجولة 20 من بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي تعادل امام زد 1-1 بينما حقق إنبي الفوز على المصري 3-2 بالاصافه لفوز الزمالك 1-0 على بيراميدز وتعادل بتروجت ومودرن سبورت 1-1.

ترتيب جدول الدوري المصري

1- الزمالك 40 نقطة من 18 مباراة.

2- براميدز 37 نقطة من 18 مباراة.

3- الأهلي 37 نقطة من 18 مباراة.

4- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة من 19 مباراة.

5- المصري البورسعيدي 29 نقطة من 18 مباراة.

6- سموحة 28 نقطة من 19 مباراة.

7- وادي دجلة 28 نقطة من 19 مباراة.

8- زد 26 نقطة من 19 مباراة.

9- البنك الأهلي 25 نقطة من 18 مباراة.

10- بتروجت 25 نقطة من 19 مباراة.

11- إنبي 24 نقطة من 18 مباراة.

12- الجونة 24 نقطة من 18 مباراة.

13- مودرن سبورت 23 نقطة من 18 مباراة.

14- الاتحاد السكندري 20 نقطة من 19 مباراة.

15- غزل المحلة 18 نقطة من 19 مباراة.

16- المقاولون العرب 18 نقطة من 19 مباراة.

17- حرس الحدود 17 نقطة من 19 مباراة.

18- طلائع الجيش 16 نقطة من 18 مباراة.

19- كهرباء الإسماعيلية 16 نقطة من 19 مباراة.

20- فاركو 14 نقطة من 19 مباراة.

21- الإسماعيلي 11 نقطة من 19 مباراة



