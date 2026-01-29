قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لغز شلال الدماء.. مشهد صادم وسط الجليد الأبيض| ايه الحكاية

شلالات الدماء
شلالات الدماء
أمينة الدسوقي

في قلب وديان ماكموردو الجافة بالقارة القطبية الجنوبية، يتدفق مشهد طبيعي يثير الدهشة والرهبة في آن واحد، حيث ينساب تيار أحمر قاني من نهر تايلور الجليدي ليصب فوق الجليد الأبيض، فيما يعرف عالميا باسم “شلالات الدماء”.

وعلى الرغم من مظهره المرعب، فإن هذا السيل الأحمر ليس دما، بل مياه شديدة الملوحة غنية بعنصر الحديد، ظلت حبيسة تحت طبقات الجليد لآلاف السنين، قبل أن تتفاعل مع الأكسجين عند وصولها إلى السطح فتتحول إلى اللون القرمزي، في ظاهرة تشبه صدأ الحديد.

مياه لا تتجمد وحياة بلا ضوء

رغم درجات الحرارة المتجمدة في القارة القطبية، يبقى هذا الماء سائلًا بسبب ملوحته العالية، كما يحتضن نظام بيئي فريد من الكائنات الدقيقة التي تعيش دون ضوء الشمس، ما يجعله أحد أكثر البيئات غرابة على كوكب الأرض.

قصة اكتشاف تعود إلى عام 1911

بدأ لغز شلال الدماء عندما رصد علماء بعثة بريطانية عام 1911 مادة حمراء غريبة تتدفق من أحد الأنهار الجليدية إلى بحيرة متجمدة. 

وقد أطلق اسم نهر تايلور على هذا الجليد نسبة إلى العالم البريطاني توماس غريفيث تايلور، الذي وصف الظاهرة آنذاك بـ“الدماء الحمراء”.

لكن تفسير هذه الظاهرة استغرق أكثر من قرن من البحث والدراسة العلمية المكثفة.

الجسيمات النانوية تكشف السر

نجح فريق من العلماء الأميركيين، عبر تحليل عينات جمعت عامي 2006 و2018 باستخدام مجاهر إلكترونية فائقة الدقة، في كشف السبب الحقيقي وراء اللون الأحمر.

وأوضح الباحث كين ليفي من جامعة جونز هوبكنز أن اللون القرمزي يعود إلى جسيمات نانوية دقيقة تحتوي على نسب مرتفعة من الحديد، إضافة إلى عناصر أخرى مثل السيليكون والكالسيوم والألومنيوم والصوديوم.

وتشير الدراسات إلى أن هذه الجسيمات نشأت من كائنات دقيقة قديمة، وهي أصغر بحوالي مئة مرة من خلايا الدم الحمراء البشرية، وتتحول إلى اللون الأحمر عند تعرضها للأكسجين والضوء لأول مرة بعد عزلة طويلة تحت الجليد.

مختبر طبيعي للبحث عن الحياة في الفضاء

يمثل نهر تايلور الجليدي بيئة بحثية استثنائية لعلماء الأحياء الفلكية، إذ يحتوي على مجتمع ميكروبي قديم تطور في عزلة لآلاف أو ربما ملايين السنين.

ويرى العلماء أن دراسة هذه الكائنات قد تساعد في فهم إمكانية وجود حياة على كواكب أخرى، خاصة المريخ، حيث تتشابه الظروف البيئية الجليدية إلى حد كبير.

لماذا لم نعثر على حياة على المريخ؟

تشير نتائج الدراسة إلى أن التكنولوجيا الحالية لمركبات استكشاف المريخ قد تكون غير قادرة على اكتشاف مؤشرات الحياة الدقيقة، خاصة إذا كانت على شكل جسيمات نانوية غير بلورية، كما هو الحال في شلالات الدماء.

ويؤكد الباحثون أن مركبة استكشاف المريخ لو هبطت في أنتاركتيكا، فلن تتمكن من رصد هذه الجسيمات الميكروبية باستخدام أدواتها الحالية.

تحديات استكشاف الكواكب الباردة

أوضح العلماء أن الجسيمات النانوية غير البلورية لم تكتشف سابقا بسبب اعتماد تقنيات البحث على المواد ذات البنية البلورية فقط، ما يعني أن كثيرًا من مؤشرات الحياة قد تمر دون رصد.

كما شدد الباحثون على أن العثور على حياة ميكروبية خارج الأرض قد يتطلب إعادة العينات إلى الأرض لفحصها بمختبرات متقدمة، نظرًا لصعوبة تجهيز مركبات الفضاء بمعدات تحليل متطورة مثل المجاهر الإلكترونية.

بعد أكثر من مئة عام من الغموض، كشف العلم سر “شلال الدماء” في القارة القطبية الجنوبية، ليحول ظاهرة مرعبة إلى نافذة علمية قد تقود البشرية يوما ما إلى اكتشاف الحياة خارج كوكب الأرض.

شلالات الدماء قلب وديان ماكموردو ماكموردو الجافة القارة القطبية الجنوبية نهر تايلور الدماء الحمراء جامعة جونز هوبكنز جسيمات نانوية نهر تايلور الجليدي شلال الدماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

السودان

يونيسف: نزوح 9.5 مليون شخص في 18 ولاية سودانية

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

صورة أرشيفية

مصادر طبية: شهيد ثان برصاص الاحتلال خارج مناطق انتشاره في خان يونس جنوبي قطاع غزة

بالصور

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد