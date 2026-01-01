قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
محمد صلاح يتبرع بـ6% من ثروته ويواصل صناعة نموذج إنساني داخل مصر وخارجها
أصل الحكاية

كنز من أعماق البحر.. اكتشاف أكبر سفينة شراعية من العصور الوسطى| ماذا تحمل؟

أمينة الدسوقي

في اكتشاف أثري لافت، أعلن علماء آثار بحريون عن العثور على سفينة شراعية غارقة يعود تاريخها إلى نحو 600 عام قبالة سواحل العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ويعد هذا الاكتشاف الأكبر من نوعه عالميا لسفينة تعود إلى العصور الوسطى، إذ كانت قادرة على حمل ما يصل إلى 300 طن من البضائع، ما يجعلها شاهدا استثنائيا على ازدهار التجارة البحرية في شمال أوروبا.

أهمية تاريخية للتجارة البحرية الأوروبية

ووفقا لما ذكرته مجلة Arkeonews، يحمل هذا الاكتشاف قيمة علمية كبيرة، كونه يسلط الضوء على تطور شبكات التجارة والنقل البحري خلال القرن الخامس عشر، وهي فترة شهدت توسعا اقتصاديا ملحوظا في منطقة بحر البلطيق وشمال القارة الأوروبية.

سفالجيت 2 سفينة محفوظة بشكل نادر

تحمل السفينة اسم «سفالجيت 2»، وقد عثر عليها مستقرة في قاع مضيق أوريسند على عمق يبلغ نحو 13 مترا، حيث ظلت راقدة هناك لمدة ستة قرون.

وتولى فريق من علماء الآثار البحرية من متحف سفن الفايكنج في روسكيلد مهمة دراستها، ليكشفوا عن حالة حفظ استثنائية نادرة في سفن تلك الحقبة.

فالهيكل الخشبي للسفينة بقي شبه كامل، ممتدا من العارضة حتى السطح، على عكس معظم سفن العصور الوسطى التي غالبا ما يعثر عليها مجزأة أو متضررة قرب السواحل.

أرقام قياسية وحجم غير مسبوق

بحسب الباحثين، يبلغ طول السفينة نحو 28 مترا، وعرضها 9 أمتار، وارتفاعها قرابة 6 أمتار، ما يجعلها رسميا أكبر سفينة شراعية معروفة من العصور الوسطى حتى اليوم أما حمولتها التي تصل إلى 300 طن، فتشير إلى دورها المحوري في نقل البضائع لمسافات طويلة، وربما بين موانئ رئيسية في شمال أوروبا.

تنقيب طويل يكشف تفاصيل الحياة اليومية

استمرت أعمال التنقيب لأكثر من عامين ونصف العام، وشملت تنفيذ 289 غطسة علمية دقيقة وأسفرت هذه الجهود عن العثور على أجزاء من البنية العلوية للمقدمة والمؤخرة، والتي كانت تستخدم كمأوى لطاقم السفينة.

كما عثر على مقتنيات شخصية وأدوات يومية، مثل أحذية جلدية، أمشاط، أدوات مطبخ، صينية خشبية، وهي مكتشفات منحت الباحثين صورة حية عن الحياة اليومية للبحارة في القرن الخامس عشر.

موقد حجري يثير دهشة العلماء

من أكثر الاكتشافات إثارة للاهتمام، العثور على موقد حجري على متن السفينة، ما يشير إلى إمكانية إعداد وجبات ساخنة خلال الرحلات البحرية الطويلة.

ويرى العلماء أن هذا التفصيل الصغير يعكس تطورا ملحوظا في نمط حياة البحارة ومستوى التنظيم والراحة على السفن التجارية في تلك الفترة.

نافذة جديدة على تاريخ الملاحة

يؤكد الباحثون أن «سفالجيت 2» تمثل مرجعا أثريا نادرا لفهم تقنيات بناء السفن، وأساليب الملاحة، وطبيعة التجارة البحرية في العصور الوسطى.

ومع استمرار الدراسات والتحليلات، قد تكشف هذه السفينة المزيد من الأسرار عن حقبة لعب فيها البحر دور الشريان الحيوي لاقتصاد أوروبا الشمالية.

