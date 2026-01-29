قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار الألماني: مستعدون للدفاع عن أنفسنا إذا لزم الأمر
3.76 مليون فدان.. الزراعة تزف بشري بشأن مساحات القمح
من أخطر التهديدات الوبائية.. حقيقة انتشار فيروس نيباه في روسيا
بعد انسحاب 5 مرشحين واستبعاد آخر.. البدوي يواجه سري الدين على رئاسة الوفد
الصين توجه طلبا عاحلا إلى روسيا والولايات المتحدة
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
أصل الحكاية

اكتشاف ثوري قد يغير مستقبل تبريد الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي| إيه الحكاية

توصيل الحرارة
توصيل الحرارة
أمينة الدسوقي

في تطور علمي قد يعيد تشكيل صناعة الإلكترونيات، أعلن باحثون عن اكتشاف مادة جديدة قادرة على نقل الحرارة بسرعة تفوق المعادن التقليدية بثلاثة أضعاف تقريبًا.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت تعاني فيه الأجهزة الذكية وخوادم مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية من تحديات ارتفاع الحرارة التي تؤثر مباشرة على الأداء والاستقرار.

النحاس لم يعد وحده في الصدارة

لطالما اعتُبر النحاس أحد أفضل المعادن في توصيل الحرارة، إذ تبلغ موصليته الحرارية نحو 401 واط/متر.كلفن عند درجة حرارة الغرفة، ليأتي في المرتبة الثانية بعد الفضة بفارق طفيف، مع ميزة انخفاض التكلفة لكن دراسة حديثة كشفت عن مادة جديدة تتفوق على الاثنين معًا بفارق كبير.

نتريد التنتالوم المعدن الذي يتجاوز الحدود

المادة المكتشفة هي نتريد التنتالوم المعدني في الطور ثيتا، وتتميز بموصلية حرارية تصل إلى نحو 1100 واط/متر.كلفن، ما يجعلها واحدة من أكثر المواد كفاءة في نقل الحرارة على الإطلاق. 

وتعود هذه القدرة الاستثنائية إلى التفاعلات القوية بين الإلكترونات الحرة والاهتزازات الذرية المعروفة بـ«الفونونات»، والتي تسمح بتدفق حراري فائق الكفاءة عبر البنية البلورية للمادة.

تدفق حراري غير مسبوق بتقنيات متقدمة

وباستخدام تقنيات تحليل متطورة مثل تشتت الأشعة السينية باستخدام السنكروترون والتحليل الطيفي فائق السرعة، اكتشف العلماء تفاعلات غير اعتيادية بين الإلكترونات والفونونات في هذه المادة، ما يقلل من مقاومة انتقال الحرارة بشكل كبير مقارنة بالنحاس والفضة.

الذكاء الاصطناعي يدفع نحو مواد جديدة

وأوضح يونغجي هو، أستاذ الهندسة في جامعة كاليفورنيا وقائد الدراسة، أن الطفرة السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وضعت المعادن التقليدية أمام حدودها القصوى في تبديد الحرارة، مشيرًا إلى أن الاعتماد العالمي الكبير على النحاس أصبح مصدر قلق مع ارتفاع متطلبات الأداء الحراري للرقائق الإلكترونية ومسرّعات الذكاء الاصطناعي.

بديل واعد لمستقبل التكنولوجيا والفضاء

ويرى الباحثون أن نتريد التنتالوم قد يشكل بديلا ثوريا للنحاس في مشتتات الحرارة، ليس فقط لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، بل أيضًا لتطبيقات متقدمة مثل أنظمة الفضاء والحواسيب الكمومية التي تتطلب بيئات تشغيل باردة للغاية للحفاظ على كفاءة الأداء.

نقلة نوعية في عالم المواد المتقدمة

يمثل هذا الاكتشاف خطوة كبيرة نحو تطوير مواد حرارية فائقة الأداء، وقد يفتح الباب أمام جيل جديد من الأجهزة الإلكترونية الأكثر سرعة وكفاءة وأقل استهلاكًا للطاقة، مع قدرة أفضل على مواجهة تحديات الحرارة في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

توصيل الحرارة

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

كامويش

لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

الفريق الطبي مع رئيس جامعة الأزهر

إنجاز طبي غير مسبوق بمستشفى الزهراء ينقذ طفلا من تشوه معقد

دار الإفتاء

ليلة النصف من شعبان.. الإفتاء تكشف كيفية إحيائها والموقف من الأحاديث الضعيفة عنها

نفحات ليلة النصف من شعبان

الأوقاف توضح نفحات الرحمة في ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

