سائح فرنسي يكتشف كنزاً ثميناً تحت أقدامه بالصدفة.. ماذا وجد؟

تحولت رحلة سياحية عادية لسائح فرنسي إلى حدث استثنائي عندما اكتشف ألماسة نادرة تزن 7.46 قراريط أثناء زيارته لمنتزه Crater of Diamonds في ولاية أركنساس الأمريكية.

جدير بالذكر أن Crater of Diamonds مكان شهير يسمح لزواره بالتنقيب عن الألماس والاحتفاظ بما يجدونه.

جوليان نافاس، الذي كان في الولايات المتحدة لمتابعة إطلاق صاروخ في كيب كانافيرال، قرر أن يستغل الوقت لاستكشاف معالم أخرى في البلاد.

ماذا وجد السائح الفرنسي؟

خلال تنقله، دخل السائح الفرنسي إلى الحديقة المذكورة، التي تُعد واحدة من الوجهات الفريدة عالمياً لمحبي المغامرة والبحث عن الكنوز، وهناك انكب على تنقيب التربة مستخدماً أدوات بسيطة، حتى جاءه الحظ ليمنحه اكتشافاً غير متوقع.

الألماسة التي عثر عليها نافاس لم تكن مجرد حجر بسيط؛ فهي مميزة بشكل ولون غير شائعين، مما يزيد من قيمتها السوقية وقد يجعلها من بين الأحجار النادرة التي قد تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.

وفقاً لتقديرات السوق، الألماسات الصغيرة التقليدية التي تتراوح بين 2 و3 قراريط قد تُباع بأسعار تتراوح بين 4000 و7000 دولار، بينما تلك التي تتراوح بين 3 و5 قراريط يمكن أن تصل إلى ما بين 7000 و15000 دولار، أما الأحجار الكبيرة والنادرة مثل التي عثر عليها نافاس فتُعتبر ذات قيمة أعلى بكثير.

تصرف مفاجئ من السائح

رغم القيمة المادية الكبيرة لهذا الاكتشاف، إلا أن نافاس لم يرَ في الحجر مجرد فرصة للربح السريع، بل اختار أن يجعل من هذه الألماسة ذكرى عائلية حقيقية، إذ يخطط لصقلها وتلميعها قبل أن يهديها لزوجته وابنته، ليبقى هذا الحجر إرثاً وتذكاراً لا يُنسى في تاريخ أسرته.

تأكيده على هذا الجانب الإنساني جعل القصة تتجاوز مجرد كونها حكاية ثروة أو حظ، لتصبح تجربة حياتية مليئة بالذكريات.

من جهة أخرى، يرى خبراء السياحة أن تجربة التنقيب عن الألماس في حديقة Crater of Diamonds ليست مثل غيرها من الرحلات، فهي تمنح الزائر شعوراً بالحماس والتشويق، حيث أن كل حفرة قد تكشف عن حجر ثمين أو أكثر، حتى لو كان مجرد حصى عادية.

هذا العنصر من المغامرة والاحتماليات هو ما يجعل الحديقة وجهة سياحية مميزة بين محبي الطبيعة والبحث عن الكنوز، ويضفي على كل زيارة قصة محتملة تنتظر أن تُروى.

وبحسب المتابعين، تُبرز هذه الحكاية كيف يمكن لقاء الحظ مع الفضول والشغف أن يُغير مجرى رحلة عادية إلى ذكرى استثنائية تبقى محفورة في الذاكرة، وتؤكد أن قيمة التجربة قد تكون أعمق كثيراً من قيمتها المادية.