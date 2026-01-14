قصة وفاء نادرة في مرسى علم.. سائح يكمل 730 ليلة إقامة في منتجع واحد

احتفل منتجع سياحى بمرسى علم بلحظة استثنائية مليئة بالفخر والامتنان، وذلك تكريمًا لـ Mr. Verbeke الذي تربطه بالمنتجع علاقة مميزة امتدت على مدار أكثر من عقد من الزمن.

فمنذ عام 2013، كان المنتجع البيت الثاني لـ Mr. Verbeke، حيث تطورت علاقته بالمكان من مجرد إقامة متكررة إلى قصة وفاء وصداقة حقيقية، مليئة بالذكريات الجميلة والمواقف التي لا تُنسى.

ويأتي هذا العام ليشهد إنجازًا استثنائيًا، إذ أكمل Mr. Verbeke 730 ليلة إقامة داخل المنتجع، في رقم يعكس عمق الثقة والارتباط المتبادل، ويجسد القيم الأساسية التي يحرص المنتجع على ترسيخها، وفي مقدمتها بناء علاقات إنسانية صادقة مع ضيوفه.

وقد ازدادت هذه المناسبة تميزًا باحتفال المنتجع بعيد ميلاد Mr. Verbeke في المكان الذي يعتبره بيته الثاني، وسط أجواء من الفرح والسعادة، وبمشاركة الفريق الذهبي الذي تشرف بصناعة هذه اللحظات الخاصة وتقديم تجربة ضيافة استثنائية تبقى خالدة في الذاكرة.