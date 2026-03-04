قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد بحري غير مسبوق .. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إغراق 17 سفينة إيرانية
هانز فليك: برشلونة خاطر بلاعبيه أمام أتلتيكو مدريد رغم الإصابات.. وخيبة الأمل في كأس ملك إسبانيا
الحرب تشتعل | إيران تعلن إسقاط مقاتلة عسكرية أمريكية من طراز «F-15».. والحرس الثوري يدك القواعد الأمريكية بالمنطقة
انفجار غامض شرق مسقط .. بلاغ بوقوع حادث بحري على بُعد 137 ميلاً من سواحل عُمان
لست زملكاويًا.. محمد بركات يكشف أسرار انضمامه للأهلي وحقيقة «الكوبري»
موتوا بغيظكم| هيثم فاروق يُهاجم رابطة الأندية بسبب أزمة مواعيد الزمالك: «عيب اللي بيحصل»
وولفرهامبتون ضد ليفربول .. أرقام كارثية للريدز بعد الخسارة من مُتذيل الترتيب
مجلس الوزراء السعودي: سنتخذ جميع الإجراءات لحماية أراضينا والمواطنين والمُقيمين
تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
نشاط مكثف لجناح مصر للطيران ببورصة برلين السياحية
أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع
تطور خطير.. الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرة أمريكية مقاتلة إف-15
ناسا تحذر من اصطدام جسم فضائي بسطح القمر.. هل يتأثر كوكب الأرض؟

أحمد أيمن

حذّرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وشركاؤها من احتمالية اصطدام جسم فضائي – كويكب صغير – بسطح القمر في المستقبل، وهو حدث قد يبدو بعيدًا لكنه يحمل تبعات مهمة لكل من الفضاء القريب والأجهزة التكنولوجية التي نعتمد عليها على الأرض. 

الكويكب المعني، المعروف علميًا باسم 2024 YR4، يبلغ قطره نحو 60 مترًا – أي بحجم مبنى متوسط – وقد اكتُشف في مدار قريب من الأرض. 

اصطدام كويكب بالقمر

تشير أحدث التقديرات إلى أن هناك احتمالًا ضئيلاً يقارب 4 % لاصطدام الكويكب بالقمر في 22 ديسمبر 2032، ورغم أن هذا الاحتمال ليس مرتفعًا، إلا أن العلماء يأخذونه على محمل الجد نظرًا للمخاطر المحتملة التي يمكن أن تنتج عن مثل هذا التصادم لو حدث. 

أكبر ما يقلق الخبراء ليس مجرد الاصطدام على سطح القمر، بل العواقب الجانبية المحتملة في الفضاء القريب من الأرض، فعندما يصطدم كويكب بهذا الحجم بالقمر، يمكن أن يطلق كمية هائلة من الركام القمري والحطام في الفضاء. 

هذه الجسيمات يمكن أن تظل عالقة في مدارات حول الأرض أو بين الأرض والقمر، وتُشكّل خطرًا يهدد أجهزة الأقمار الصناعية التي تدور حول كوكبنا.

ما تأثير الاصطدام على الأرض؟

الأقمار الصناعية تلعب دورًا محوريًا في أنظمة الملاحة وتحديد المواقع (GPS)، الاتصالات، مراقبة الطقس، واستشعار التغيرات المناخية وغيرها من الخدمات الحيوية. 

أي زيادة مفاجئة في التدفق الحطامي الصغير الناتج عن اصطدام قمري يمكن أن يؤدي إلى أضرار جسيمة للأجهزة، أو حتى تعطيلها جزئيًا أو كليًا. 

وبالتالي فإن ذلك قد يؤثر على الملاحة الأرضية، الاتصالات، الإنترنت، وأدوات الرصد البيئي التي نعتمد عليها يوميًا. 

على الرغم من أن احتمالية الاصطدام بالقمر ما زالت منخفضة مقارنة بالاصطدام المباشر بالأرض – الذي استُبعد بشكل حاسم وفق التقديرات الحديثة – إلا أن العلماء يشددون على أهمية المتابعة الدقيقة والدراسات المستمرة لهذا الكويكب والأجرام القريبة الأخرى، حيث أن فهم مساراتها بدقة يتيح التنبؤ بالتهديدات بعيد المدى، وتطوير استراتيجيات حماية فعّالة في المستقبل. 

وبحسب الخبراء، فإن هذا النوع من التحذيرات يأتي في وقت يشهد فيه العالم اهتمامًا متزايدًا بدراسة الأجسام القريبة من الأرض وتطوير أدوات الدفاع الكوكبي، كما يعكس التحديات الجديدة التي تظهر مع تقدم رحلات الفضاء واستكشاف القمر بشكل غير مسبوق منذ عقود. 

أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

الهضم
الهضم
الهضم

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

