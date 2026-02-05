قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
عطلة 3 أيام رسمياً في مصر.. موعد إجازة عيد الفطر 2026
بعد تدخل قنصلي.. الإفراج عن بحارة مصريين محتجزين في إيران
كاف يتسبب في أزمة بـ لقاء الزمالك وسموحة بالدوري..ماذا حدث؟
دار الإفتاء تحسم الجدل: دم الاستحاضة لا يفطر في رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

اسمك يدور حول القمر.. ناسا تفتح باب المشاركة في رحلة أرتميس-2 التاريخية| ما القصة؟

أرتميس-2
أرتميس-2
أمينة الدسوقي

هل تخيلت يوما أن يُسجل اسمك ضمن سجل الاستكشاف الفضائي؟ وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» تتيح الآن فرصة استثنائية لعشاق الفضاء حول العالم، من خلال مبادرة «أرسل اسمك إلى القمر» بالتزامن مع مهمة «أرتميس-2» المأهولة، التي ستدور حول القمر في رحلة تاريخية غير مسبوقة.

وتهدف المهمة إلى تمكين البشر من مشاهدة أجزاء من الوجه البعيد للقمر، في خطوة مفصلية ضمن برنامج العودة البشرية إلى سطحه.

مبادرة مجانية وبصمة شخصية في الفضاء

تتيح «ناسا» المشاركة في الحملة مجانا، حيث يمكن للراغبين تسجيل أسمائهم ليتم تحميلها رقميا على ذاكرة خاصة ترافق مركبة «أرتميس-2» خلال رحلتها حول القمر.

وسيحصل كل مشارك على شهادة رقمية رسمية تحمل اسمه وشعار المهمة وتاريخ التسجيل، توثق مشاركته في هذا الحدث العلمي الاستثنائي. وحتى الآن، تجاوز عدد المسجلين 3.9 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم.

كيف تصل الأسماء إلى القمر؟

تعتمد الوكالة على ما يُعرف بـ«اللوحات الحاملة للأسماء» (Name Carriers)، وهي ملفات رقمية تضم أسماء المشاركين، تُنسخ وتُرفق مع تجهيزات أو وحدات تخزين رقمية تُرسل إلى الفضاء.

وفي مهمة «أرتميس-2»، سترافق هذه اللوحات المركبة خلال دورانها حول القمر، ليكون اسم كل مشارك حاضرًا في كل مرة تعبر فيها المركبة هذا الجرم السماوي البعيد.

لماذا ترسل ناسا أسماء الناس إلى الفضاء؟

رغم أن الفكرة تبدو رمزية، فإنها تحمل أبعادا تعليمية وإنسانية عميقة، من أبرزها:

-إلهام الأجيال الجديدة إذ يعزز شعور الارتباط الشخصي بالفضاء حب الاستكشاف والاهتمام بالعلوم والتقنية.

-تقريب العلم من الجمهور من خلال مبادرات تفاعلية تجعل برامج الفضاء أكثر قربًا وسهولة للفهم، خاصة لدى الشباب والطلاب.

-المشاركة في لحظة تاريخية حتى دون السفر فعليا، يمنح تسجيل الاسم إحساسًا بالمشاركة في إنجاز سيبقى محفورًا في ذاكرة البشرية.

كيف تسجل اسمك؟

لضمان مكان لاسمك على متن رحلة «أرتميس-2»، يمكن زيارة الصفحة الرسمية للحملة عبر موقع «ناسا» والتسجيل قبل إغلاق باب المشاركة:https://www3.nasa.gov/send-your-name-with-artemis/

وبعد إتمام التسجيل، يحصل المشاركون فورًا على شهادة رقمية توثق انضمامهم إلى واحدة من أكثر الرحلات الفضائية ترقبًا في العصر الحديث.

ناسا تؤجل العودة البشرية إلى القمر 

وكانت أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تأجيل إطلاق مهمة أرتميس-2 (Artemis II)، أول رحلة مأهولة إلى محيط القمر منذ أكثر من نصف قرن، إلى شهر مارس، وذلك بعد رصد عدد من المشكلات التقنية أثناء اختبار حاسم للتزود بالوقود أجري في مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا.

وكانت الوكالة تستهدف في السابق يوم 8 فبراير موعدا للإقلاع التاريخي، الذي سيحمل أربعة رواد فضاء في رحلة تستمر عشرة أيام حول القمر والعودة إلى الأرض، غير أن نتائج ما يعرف بـ"المحاكاة الرطبة" (Wet Dress Rehearsal) (تشير إلى أن الصاروخ يُملأ بالوقود السائل أثناء الاختبار) دفعت فرق الهندسة إلى إعادة تقييم الجدول الزمني.

وأكدت ناسا أن التأجيل يهدف إلى منح الفرق الوقت الكافي لتحليل البيانات وإجراء محاكاة وقود ثانية، لضمان جاهزية الصاروخ والأنظمة كافة قبل إرسال البشر في أبعد رحلة مأهولة منذ مهمة "أبولو 17" عام 1972.

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

رئيس جامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد اليوم العلمي لوحدة أمراض الكلى| صور

ندوة مجمع اعلام قنا

الحفاظ على البيئة مسئولية مجتمعية.. ندوة بمجمع إعلام قنا

جنازة الطالبة حبيبة

ماتت قبل ما تعرف نتيجتها.. أهالي المنوفية يشيعون جثمان طالبة في الشهادة الإعدادية بالمنوفية

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

