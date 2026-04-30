تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة لدعم عمال مصر وتعزيز الحماية الاجتماعية
سباق نوبل للسلام 2026 .. هل يتفوق ترامب على 200 مرشح للجائزة؟
احتفالية عيد العمال.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "صناع الحاضر وصناع المستقبل"
كوبرا ضخمة تبث الذعر في قرية بالسنطة .. والحماية المدنية تتدخل
اتحاد عمال مصر : رجالنا قوة لا يستهان بها في بناء الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتسلم درع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.. فيديو
إنشاء سوق حضارى متكامل في الأميرية
تضامن النواب : قرارات الرئيس مظلة حماية حقيقية للفئات الأكثر احتياجا
في ظروف غامضة .. تفاصيل العثور على جثة شاب مقتول بالزراعات بملوي
بآيات من الذكر الحكيم.. افتتاح احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس السيسي
بث مباشر| الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال عيد العمال
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

محيط مخفي تحت الرمال.. اكتشاف مذهل يعيد رسم مستقبل الحياة على المريخ

المريخ
أمينة الدسوقي

في تطور علمي لافت قد يغير مستقبل استكشاف الفضاء، كشفت وكالة الفضاء الأوروبية عن اكتشاف ضخم لمخزون هائل من الجليد تحت خط الاستواء على كوكب المريخ، في منطقة لم يكن يُعتقد يوما أنها تحتوي على أي موارد مائية.

اكتشاف يقلب المفاهيم القديمة

لطالما اعتُبرت المناطق الاستوائية على المريخ صحارى جافة خالية من الماء، لكن بيانات حديثة أرسلها مسبار "مارس إكسبريس" كشفت عن طبقات عميقة من الجليد تمتد إلى نحو 3.7 كيلومتر تحت السطح، ما يغير الصورة التقليدية عن طبيعة الكوكب الأحمر.

ووفق تقديرات العلماء، فإن كمية المياه المحتجزة في هذا الجليد هائلة، لدرجة أنه في حال ذوبانه، قد يغطي سطح المريخ بطبقة من الماء يتراوح عمقها بين 1.5 و2.7 متر.

“تكوين ميدوسا فوسا” كنز مدفون

يقع هذا الاكتشاف في منطقة غامضة تُعرف باسم "تكوين ميدوسا فوسا"، وهي منطقة لطالما أثارت حيرة العلماء بسبب تضاريسها الفريدة التي تبدو وكأنها منحوتة بفعل الرياح واليوم، تتحول هذه المنطقة إلى أحد أهم المواقع العلمية على الكوكب.

لماذا يمثل هذا الاكتشاف نقطة تحول؟

يحمل هذا الكشف أهمية استراتيجية كبرى لخطط استكشاف المريخ، خاصة البعثات البشرية المستقبلية فالمناطق الاستوائية تُعد مثالية للهبوط بسبب اعتدال درجات الحرارة وسهولة الوصول المداري، لكنها كانت تفتقر إلى الموارد الحيوية مثل الماء.

أما الآن، فقد أصبح بالإمكان الجمع بين الموقع المثالي والموارد الأساسية، ما يتيح للرواد مستقبلاً إنتاج مياه الشرب، والأكسجين، وحتى وقود الصواريخ، مباشرة من سطح المريخ.

رادار “مارسيس” عين تكشف ما تحت السطح

لم يأتي هذا الاكتشاف من فراغ، بل هو نتيجة سنوات طويلة من البحث باستخدام رادار "مارسيس"، الذي يرسل موجات تخترق سطح المريخ وتكشف تركيب طبقاته الداخلية.

وعلى الرغم من أن البيانات الأولى التي جُمعت عام 2007 كانت غامضة، فإن التحليلات الحديثة أثبتت أن هذه الطبقات لا يمكن أن تكون مجرد غبار، بل جليد مائي ممزوج بالأتربة، محفوظ تحت غطاء من الرماد البركاني.

لغز مناخي يعود لملايين السنين

يثير وجود الجليد عند خط الاستواء تساؤلات حول تاريخ المريخ المناخي. ويرجح العلماء أن السبب يعود إلى تغير ميل محور الكوكب عبر الزمن، ما أدى في فترات سابقة إلى انتقال الجليد من الأقطاب إلى المناطق الاستوائية.

ومع مرور الوقت، دُفن هذا الجليد تحت طبقات من الغبار، ليبقى محفوظا كدليل على أن المريخ كان يوما أكثر رطوبة مما هو عليه الآن.

من الاكتشاف إلى الاستغلال العلمي

رغم قوة الأدلة، يسعى العلماء إلى تأكيد النتائج عبر أدوات إضافية مثل رادارات أكثر تطورا، تمهيدا لإرسال بعثات روبوتية قادرة على الحفر والوصول إلى هذه الطبقات الجليدية.

ويمثل هذا الموقع الآن هدفًا رئيسيًا للمهام المستقبلية، التي قد تنقلنا من مجرد البحث عن الماء إلى استغلاله فعليًا لدعم الوجود البشري على الكوكب الأحمر.

خطوة أقرب نحو استعمار المريخ

مع هذا الاكتشاف، لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان الماء موجودًا على المريخ، بل كيف يمكن استخدامه وهو تحول يعكس اقتراب البشرية أكثر من تحقيق حلمها بالوصول إلى الكوكب الأحمر والاستقرار عليه يوما ما.

يكشف هذا "المحيط المدفون" أن المريخ لا يزال يخفي أسرارًا قد تكون مفتاح مستقبل الإنسان خارج الأرض.

المريخ وكالة الفضاء الأوروبية كوكب المريخ المناطق الاستوائية تكوين ميدوسا فوسا رادار “مارسيس” استعمار المريخ

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

المتهمين

خلافات عائلية .. القبض على عاملين ضربا سيدتين بكفر الشيخ

المتهمين

عطّل المرور.. القبض على سائق توك توك وشخص تشاجرا بكفر الشيخ

المتهم

بيخوف الأهالى علشان يتعاطى مخدرات.. القبض على بلطجى أطلق النار فى بولاق

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد