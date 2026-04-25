جنون الأسعار.. تذكرة نهائي كأس العالم تتجاوز 2 مليون دولار
البابا تواضروس يبدأ جولة خارجية تشمل 4 دول أوروبية
"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة
الحرس الثوري الإيراني يعلن ضبط جاسوس ومسلحين مدعومين من أمريكا وإسرائيل
برلماني: تحرير سيناء ملحمة وطنية خالدة تجسد إرادة وصمود المصريين
الدفاع الإيرانية: أمريكا تبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه من مستنقع الحرب
وزير الخارجية التركي: ننظر المشاركة في عمليات إزالة الألغام بمضيق هرمز
الطماطم 29 جنيهًا والتفاح 60.. تباين أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق
بفستان أبيض.. ميرنا جميل تستعرض جمالها عبر إنستجرام
25 أبريل في الذاكرة الوطنية.. على حفظي: ملحمة أكتوبر أعادت لمصر كرامتها
أطول عطلات العام الرسمية.. موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026
موجة حارة تضرب مصر مؤقتًا.. ارتفاع كبير في الحرارة يعقبه انخفاض مفاجئ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

لغز جيولوجي يحير العلماء.. بقعة داكنة تزحف عبر سطح المريخ منذ نصف قرن

المريخ
المريخ
أمينة الدسوقي

في واحدة من أكثر الظواهر الجيولوجية غرابة على الكوكب الأحمر، كشفت صور حديثة التقطتها مركبات فضائية عن بقعة مظلمة هائلة تواصل الزحف ببطء عبر سطح المريخ منذ نحو 50 عاما، دون أن يتمكن العلماء حتى الآن من تقديم تفسير حاسم لهذه الحركة المستمرة.

موقع الظاهرة داخل سهل يوتوبيا بلانيتيا

تقع هذه البقعة داخل سهل يوتوبيا بلانيتيا في النصف الشمالي من المريخ، وهو سهل شاسع يبلغ عرضه نحو 3300 كيلومتر ويعد من أكبر الأحواض الصدمية المعروفة في النظام الشمسي. 

وتظهر الصور أن هذه المنطقة الداكنة تتمدد تدريجيًا عبر التضاريس المحيطة بها.

طبيعة البقعة بقايا نشاط بركاني قديم

تشير التحليلات إلى أن هذه البقعة عبارة عن أرض مغطاة بالرماد والصخور البركانية، تضم معادن مثل الزبرجد الزيتوني والبيروكسين، وهي بقايا ثورات بركانية حدثت قبل ملايين السنين، حين كان المريخ يتمتع بنشاط جيولوجي كثيف قبل أن يتحول إلى كوكب شبه “ميت” جيولوجيا.

من اكتشفها أولا؟ دور مسابير ناسا وفايكنغ

كانت مسابير فايكنغ التابعة لناسا أول من التقط صورا لهذه المنطقة عام 1976 بعد وقت قصير من وصولها إلى المريخ. 

ومنذ ذلك الحين، واصلت المركبات الفضائية رصد التغيرات الطفيفة في شكل هذه البقعة عبر العقود.

في أبريل 2024، نشر مسبار مارس إكسبريس صورًا حديثة أظهرت أن حدود البقعة الجنوبية تحركت لمسافة لا تقل عن 320 كيلومترًا.

ويقدر العلماء أن معدل التمدد يقارب 6.5 كيلومترات سنويا، وهو معدل لافت بالنسبة لظاهرة سطحية على كوكب بلا غلاف جوي كثيف.

فرضيتان دون حسم الرياح أم الغبار؟

يرجح الباحثون أن الرياح المريخية القوية تلعب دورا رئيسيا في هذه الحركة وهناك احتمالان مطروحان:

-أن الرياح تنقل الرماد البركاني نفسه عبر السطح.

-أو أن الغبار الأصفر الذي كان يغطي الرماد الداكن قد أزيل، فكشف المساحات الداكنة تدريجيا، حتى الآن، لا يوجد دليل قاطع يدعم إحدى الفرضيتين.

أهمية المنطقة علميا من فايكنغ 2 إلى تشورونغ

يحظى سهل يوتوبيا بلانيتيا باهتمام علمي منذ عقود فقد هبطت المركبة فايكنغ 2 فيه وأجرت تجارب بيولوجية حتى عام 1980 وفي 2021، وصلت المركبة الجوالة الصينية تشورونغ إلى المنطقة نفسها، قبل أن ينقطع الاتصال بها في 2023.

بيانات تشورونغ دعمت فرضية أن المنطقة كانت مغطاة بمحيط مائي ضخم في الماضي، مع مؤشرات على خط ساحلي قديم وتحولات مناخية مفاجئة قبل نحو 400 ألف عام.

أخاديد وجليد مدفون مفاتيح لفهم ماضي المريخ

تضم المنطقة شقوقا أرضية ضخمة تُعرف بالأخاديد (grabens)، قد تقدم أدلة على نشاط تكتوني قديم. 

كما يعتقد العلماء بوجود كميات كبيرة من الجليد المدفون تحت السطح، ما يعزز أهمية الموقع في أبحاث الحياة المحتملة خارج الأرض.

ورغم مرور نصف قرن على اكتشاف هذه البقعة الداكنة، يبقى لغزها مفتوحا، لتؤكد مجددا أن المريخ لا يزال يحتفظ بأسرار جيولوجية قادرة على إرباك العلماء حتى اليوم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

دعاء الفرج

دعاء الفرج مكتوب.. أفضل الأدعية بعد صلاة الفجر المستجابة لتفريج الهموم

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

ترشيحاتنا

سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم

الأطعمة والحلوى التى كان يحبها النبي.. نظام غذائي تدعو إليه الأنظمة الحديثة

النمل في البيت

هل وجود النمل في البيت يدل على الرزق أم الحسد؟ احذر قتله

علي جمعة

علي جمعة: الكون كله يسبح لله فكن فى الاتجاه ذاته ولا تخالف السنن

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول منتجات الألبان؟

تغيّرات تحدث لك بعد التوقف عن الألبان
تغيّرات تحدث لك بعد التوقف عن الألبان
تغيّرات تحدث لك بعد التوقف عن الألبان

الكيوي سر الصحة والجمال.. فوائد مذهلة لهذه الفاكهة ولماذا ينصح الخبراء بتناول قشرتها

فوائد تناول قشرة فاكهة الكيوي
فوائد تناول قشرة فاكهة الكيوي
فوائد تناول قشرة فاكهة الكيوي

طريقة عمل كيكة البسبوسة بالكريمة للشيف محمد حامد

طريقة عمل كيكة البسبوسة بالكريمة
طريقة عمل كيكة البسبوسة بالكريمة
طريقة عمل كيكة البسبوسة بالكريمة

بعد إثارته الجدل.. هل محلي الأسبارتام الشهير يسبب السرطان؟

حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه
حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه
حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد