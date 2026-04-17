ننشر أسماء المصابين بالتسمم داخل مزرعة عنب بالمنيا

ينشر " صدى البلد" أسماء المصابين في واقعة التسمم التي شهدها مركز سمالوط بالمنيا، والتي أسفرت عن إصابة 19 شخصًا، أثناء عملهم داخل مزرعة عنب، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتبين استقرار حالتهم الصحيه جميعا وتماثلهم للشفاء سوي 3 حالات لا تزال تخضع لتلقي العلاج.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن المصابين كانوا يؤدون عملهم داخل مزرعة العنب في المنيا ، قبل ظهور أعراض التسمم عليهم، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية للواقعه، أن السبب يرجع إلى الشرب من جركن مياه غير نظيف خلال عملهم بالمزرعة، مما أدى إلى ظهور أعراض إعياء تمثلت في القيء وآلام بالبطن.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

محمود. ح47 سنة، وإسماعيل. س. ا 25 سنة، وحسين. ح 27 سنة، ومحمود. م. ف 27 سنة، ومختار. ت. م 35 سنة، ومصطفى. ع. ت 20 سنة، ومحمد. ع. ت 25 سنة، وأحمد. س. ي 49 سنة، واحمد. ط. ف 24 سنة، ومحمد. ع. ت 16 سنة، ومحمد. ر. م 23 سنة، وهشام. م 25 سنة، وعلي. ن. ع 29 سنة، ويوسف. ز. ت 19 سنة، وأحمد. س. ي 13 سنة، وحسين. ت. م 29 سنة، وحسين. ع. ف 21 سنة، وسعيد. ا. ي 16 سنة، وطه. س. ي 25 سنة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وبدات جهات التحقيق التحقيق في الواقعة