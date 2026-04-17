رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقي قسوس مجمع المنيا وزوجاتهم بمقر إطسا

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في لقاء قسوس مجمع المنيا الإنجيلي وزوجاتهم، والذي عُقد بمقر إطسا سنتر، بحضور عدد كبير من قسوس كنائس محافظة المنيا وزوجاتهم.

وجاء اللقاء بحضور القس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس عماد بطرس، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس سمير بشرى، رئيس لجنة شؤون القسوس بمجمع المنيا.

وتضمّن اللقاء وقتًا للصلاة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الكنسية والخدمية، في إطار تعزيز روح الشركة ودعم العمل الكنسي المشترك.

ومن جانبه، رحّب الدكتور القس أندريه زكي بالحضور، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل بين القسوس، ودور مؤسسات الكنيسة وخدماتها في بناء الإنسان وخدمة المجتمع.