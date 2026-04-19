شنطة عصام فيديو كليب.. تلميذ المنيا بطلا لعمل فني بعد أزمة الحقيبة الشهيرة.. صور

تحولت شنطة التلميذ عصام تلميذ المنيا إلى عمل فني، بعدما أعلن المطرب محمد صلاح، ابن محافظة المنيا، الانتهاء من تسجيل " فيديو كليب" غنائي مستوحى من قصة ضياع الحقيبة يشارك فيه الطفل عصام، بهدف تقديم محتوى يجمع بين التوعية والكوميديا.

بعد أيام من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي صاحب واقعة ضياع الحقيبة المدرسية للطفل عصام ابن محافظة المنيا، عاد الطفل مجددًا إلى دائرة الاهتمام والضوء ، ولكن هذه المرة من خلال فيديو كليب يحمل عنوان "شنطة عصام".

وأوضح المطرب محمد صلاح في تصريحات صحفية، إن فكرة الأغنية جاءت بعد انتشار الفيديو، وما أثاره من تفاعل واسع، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو توعية الأطفال في سن الدراسة بأهمية الحفاظ على الأدوات المدرسية، وفي مقدمتها الحقيبة والكتب.

وأضاف إلى أن العمل الفني يحكي تفاصيل الأزمة التي مر بها الطفل، وما صاحبها من تفاعل جماهيري، في إطار بسيط يناسب الأطفال، ويقدم رسالة تربوية بطريقة خفيفة، مؤكدا أن الفيديو كليب من المقرر طرحه عبر منصات التواصل الاجتماعي يوم الخميس المقبل.

ترجع بداية القصة إلى مطلع أبريل الجاري، حين نشرت والدة الطفل فيديو استغاثة بعد فقدان حقيبة ابنها داخل المدرسة، مطالبة وزارة التربية والتعليم ومحافظ المنيا بالتدخل للعثور عليها، قبل أن يتم بالفعل العثور على الحقيبة وتسليمها للأسرة في اليوم التالي، بعدما اثارت الواقعة تفاعلًا كبيرًا وسخرية واسعة على السوشيال ميديا، خاصة بسبب ظهور الطفل بابتسامته العفوية، وتصدرت حقيبة عصام التريند مما جعله محط اهتمام، وفتح له لاحقًا باب الظهور في إعلانات لمطاعم ومحال تجارية.