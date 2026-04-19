الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مبادرة الكشف عن الأنيميا.. فحص 435 ألف طالب وطالبة بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن فحص 435 ألفًا و119 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، وذلك منذ انطلاقها مع بداية العام الدراسي الحالي في 5 أكتوبر 2025، في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة الطلاب وبناء جيل سليم قادر على التعلم والإنتاج.

وأكد المحافظ استمرار دعم جميع المبادرات الرئاسية التي تستهدف بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل أحد المحاور المهمة للاكتشاف المبكر لمشكلات سوء التغذية بين الطلاب، بما يسهم في تحسين حالتهم الصحية ورفع معدلات التحصيل الدراسي، تنفيذًا لرؤية الدولة في الاهتمام بصحة النشء.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة ، أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي الشامل لجميع طلاب المرحلة الابتدائية، المصريين وغير المصريين، من خلال المدارس الحكومية والخاصة بجميع مراكز المحافظة، وتشمل خدماتها قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين في الدم للكشف عن حالات سوء التغذية، مع إحالة الحالات المكتشفة إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج مجانًا، وتسليم كل طالب كارت متابعة لضمان المتابعة الدورية.

وأضاف وكيل الوزارة أن المبادرة يشارك بها أكثر من 250 فريقًا طبيًا مدربًا على أحدث بروتوكولات الفحص والتشخيص ومعايير مكافحة العدوى، مع تنفيذ أعمال المسح طوال العام الدراسي لتجنب التكدس، إلى جانب جهود فرق التثقيف الصحي في توعية الطلاب بالإجراءات الوقائية، فيما خصصت وزارة الصحة والسكان الخطين الساخنين 105 و106 للرد على استفسارات المواطنين وتقديم الدعم اللازم للأسر.
 

