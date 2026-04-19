تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بينهم حالة خطرة.. إنقاذ حياة 7 مصابين بطلقات نارية بالمستشفى الجامعي بالمنيا

إنقاذ حياة المصابين
إنقاذ حياة المصابين

تمكنت الفرق الطبية بمستشفى الاستقبال والطوارئ الجامعي بجامعة المنيا في إنقاذ 7 مصابين بطلقات نارية، وصلوا إلى المستشفى في حالات حرجة للغاية، في واقعة أكدت جاهزية المستشفى وكفاءة كوادرها الطبية في التعامل مع الحالات الطارئة شديدة الخطورة.

وفور استقبال المصابين، تحركت الأطقم الطبية بسرعة للتعامل مع الحالات، حيث جرى تقديم الرعاية العاجلة وإجراء التدخلات الطبية والجراحية اللازمة، مما أسهم في استقرار معظم الحالات وخروجها بتحسن خلال يومين على الأكثر.

وشهدت الواقعة نجاحًا طبيًا في التعامل مع حالة المصاب محمد سيد، الذي وصل بإصابة بالغة نتيجة طلق ناري في الرقبة، تسببت في قطع بالشريان السباتي الأصلي، حيث نجح فريق جراحة الأوعية الدموية في إصلاح الشريان جراحيًا، فيما خضع المريض للرعاية الدقيقة داخل العناية المركزة، وظل على جهاز التنفس الصناعي لمدة يوم، قبل فصله عنه بعد تحسن حالته واستقرارها.

وجاء هذا النجاح ثمرة جهود متكاملة لفريق عناية التخدير، والذي ضم الدكتورة همت تامر مدرس مساعد بعناية التخدير، والدكتور إيرون أشرف مدرس مساعد بعناية التخدير، إلى جانب نواب العناية الدكتور جرجس سعد والدكتور محمود ماهر، كما ساهم فريق تمريض العناية وفريق الإنعاش القلبي الرئوي CPR بدور بارز في تقديم الرعاية والمتابعة الدقيقة للحالات، وضم الفريق: نور الدين بدر شاهين، أحمد جمال، إبراهيم محمد محمود، وعامر ضاحي عامر.

وفي الجانب الجراحي، تولى فريق جراحة الأوعية الدموية التدخلات اللازمة، وضم الدكتور مصطفى عبد الغني أستاذ جراحة الأوعية الدموية بمستشفيات المنيا الجامعية، والدكتور عبد الرحمن عفيفي مدرس جراحة الأوعية الدموية بمستشفيات المنيا الجامعية، وذلك تحت رعاية الدكتورة أميمة شحاتة رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتور عثمان أبو السباع أستاذ جراحة الأوعية الدموية بمستشفيات المنيا الجامعية.

وأشادت إدارة المستشفى بالدعم الإداري والتنظيمي الذي أسهم في تحقيق هذا النجاح، بقيادة الدكتور طارق عبد المنعم مدير عام مستشفى الاستقبال والطوارئ الجامعي، والدكتور مصطفى عبد الغني نائب مدير عام المستشفى، والدكتور أحمد سيد نائب مدير عام المستشفى.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل ، ممثلة في الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، والدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة والمدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور إيهاب رفعت توفيق عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ترشيحاتنا

حالة الطقس

حالة الطقس في أسوان اليوم الاثنين 20-4-2026

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الاثنين 20-4-2026

مبادرة

اليوم.. انطلاق مبادرة «معًا نبني وطن» لترشيد الاستهلاك في كفر الشيخ

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد