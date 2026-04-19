بينهم حالة خطرة.. إنقاذ حياة 7 مصابين بطلقات نارية بالمستشفى الجامعي بالمنيا

تمكنت الفرق الطبية بمستشفى الاستقبال والطوارئ الجامعي بجامعة المنيا في إنقاذ 7 مصابين بطلقات نارية، وصلوا إلى المستشفى في حالات حرجة للغاية، في واقعة أكدت جاهزية المستشفى وكفاءة كوادرها الطبية في التعامل مع الحالات الطارئة شديدة الخطورة.

وفور استقبال المصابين، تحركت الأطقم الطبية بسرعة للتعامل مع الحالات، حيث جرى تقديم الرعاية العاجلة وإجراء التدخلات الطبية والجراحية اللازمة، مما أسهم في استقرار معظم الحالات وخروجها بتحسن خلال يومين على الأكثر.

وشهدت الواقعة نجاحًا طبيًا في التعامل مع حالة المصاب محمد سيد، الذي وصل بإصابة بالغة نتيجة طلق ناري في الرقبة، تسببت في قطع بالشريان السباتي الأصلي، حيث نجح فريق جراحة الأوعية الدموية في إصلاح الشريان جراحيًا، فيما خضع المريض للرعاية الدقيقة داخل العناية المركزة، وظل على جهاز التنفس الصناعي لمدة يوم، قبل فصله عنه بعد تحسن حالته واستقرارها.

وجاء هذا النجاح ثمرة جهود متكاملة لفريق عناية التخدير، والذي ضم الدكتورة همت تامر مدرس مساعد بعناية التخدير، والدكتور إيرون أشرف مدرس مساعد بعناية التخدير، إلى جانب نواب العناية الدكتور جرجس سعد والدكتور محمود ماهر، كما ساهم فريق تمريض العناية وفريق الإنعاش القلبي الرئوي CPR بدور بارز في تقديم الرعاية والمتابعة الدقيقة للحالات، وضم الفريق: نور الدين بدر شاهين، أحمد جمال، إبراهيم محمد محمود، وعامر ضاحي عامر.

وفي الجانب الجراحي، تولى فريق جراحة الأوعية الدموية التدخلات اللازمة، وضم الدكتور مصطفى عبد الغني أستاذ جراحة الأوعية الدموية بمستشفيات المنيا الجامعية، والدكتور عبد الرحمن عفيفي مدرس جراحة الأوعية الدموية بمستشفيات المنيا الجامعية، وذلك تحت رعاية الدكتورة أميمة شحاتة رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتور عثمان أبو السباع أستاذ جراحة الأوعية الدموية بمستشفيات المنيا الجامعية.

وأشادت إدارة المستشفى بالدعم الإداري والتنظيمي الذي أسهم في تحقيق هذا النجاح، بقيادة الدكتور طارق عبد المنعم مدير عام مستشفى الاستقبال والطوارئ الجامعي، والدكتور مصطفى عبد الغني نائب مدير عام المستشفى، والدكتور أحمد سيد نائب مدير عام المستشفى.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل ، ممثلة في الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، والدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة والمدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور إيهاب رفعت توفيق عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات