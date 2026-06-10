قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين سبورت تكشف عن تشكيل فريق التحليل الخاص بكأس العالم 2026
امنعوا الفينو.. طريقة عمل عيش الحبة الكاملة في البيت
هبوط الذهب يثير التساؤلات.. هل انتهى زمن المكاسب القياسية أم أنها فرصة جديدة للشراء؟
الرئيس السيسي لدول حوض النيل: لا نطلب سوى الالتزام بالقانون الدولي وعدم الإضرار بأي طرف
مجموعة مصر.. إيران تخطر «فيفا» : سننسحب من المباريات لهذا السبب
وزير الخارجية: حرص مصري بالغ على مصالح الأشقاء الفلسطينيين ورفض مخططات تصفية القضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة حاسمة من قلب القاهرة: نرفض الإجراءات الأحادية في ملف النيل
الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة وتحسن الأجواء تدريجيًا
وسط التوترات الإقليمية.. مصر تغلق ملف مديونيات البترول وتجذب الاستثمارات
أدنى مستوى في 3 شهور .. أسعار الذهب تواصل التراجع
الرئيس السيسي: نسعى لتعزيز التبادل التجاري مع الكونغو وتعزيز الشراكات في مشروعات الموارد المائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منصة أردنية لربط شركات الشحن العربية في شبكة موحدة

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

أعلن في العاصمة الأردنية عمان اليوم /الأربعاء/، إطلاق منصة "الاتحاد العربي لوكلاء الشحن – أوفا"، وهي منصة متخصصة لربط شركات الشحن والتخليص والنقل البحري والبري والجوي في العالم العربي ضمن شبكة لوجستية واحدة.

وتهدف المنصة، التي أسسها الأردني عودة الرمحي، إلى تعزيز استمرارية سلاسل التوريد والإمداد في الأردن والمنطقة العربية، وتطوير منظومة الربط اللوجستي العربي، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة بين الدول العربية.

وتضم المنصة نحو 100 شركة شحن من 22 دولة عربية، في خطوة تستهدف وضع قطاع الخدمات اللوجستية العربي داخل إطار موحد يعكس الخبرات المتوفرة، ويحوّلها إلى مركز أعمال إقليمي أكثر تكاملًا.

وقال الرمحي، إن المنصة – والتي تعد الأولى من نوعها عربيًا – تستهدف إنشاء شبكة تعاون مباشرة بين وكلاء الشحن في الدول العربية، بما يسهل انتقال البضائع بين الأسواق المختلفة عبر شركاء موثوقين، ويقلل الاعتماد على الوسطاء الأجانب في بعض العمليات اللوجستية.

وأضاف أن المنصة، التي تأسست عام 2025، تدعم دور الأردن كممر عبور إقليمي، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي الذي يربط الخليج العربي بسوريا ولبنان والعراق، وصولًا إلى تركيا والدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن قطاع الشحن والخدمات اللوجستية يمثل عنصرا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني والتجارة الإقليمية.

وأكد أن إطلاق "أوفا" يتماشى مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، خاصة فيما يتعلق بتأمين سلاسل التوريد واستثمار الموقع الجغرافي للمملكة لتحويلها إلى مركز لوجستي متقدم.

وأوضح الرمحي أن المنصة تستهدف تعزيز مكانة الأردن كمحور لوجستي إقليمي، وزيادة فرص العمل في قطاعات النقل والتخليص والشحن، إلى جانب رفع تنافسية الصادرات الأردنية، ودعم توجه المملكة لتكون بوابة تجارية للأسواق المجاورة.

وأشار إلى أن "أوفا" ستسهم في زيادة حركة الترانزيت عبر الأردن، ودعم دور ميناء العقبة والمراكز اللوجستية، وتسهيل عمليات التخليص الجمركي والنقل متعدد الوسائط، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد العربية، إضافة إلى تبادل المعلومات التشغيلية بين الأعضاء، وتوفير حلول أسرع للشحنات الطارئة، وتقليل زمن وصول البضائع، وإيجاد بدائل لوجستية عند الأزمات أو إغلاق بعض المسارات.

وكشف الرمحي أن أعضاء المنصة سبق ونفذوا خطط طوارئ أثناء إغلاق مضيق هرمز، تضمنت التعامل مع شحنات عالقة في ميناء جبل علي، عبر حلول تشغيلية وتنسيق بين الشركات الأعضاء لتسريع الإفراج عن البضائع وتقليل الكلف والمخاطر.

وأكد أن العمل جار على توسيع المنصة عربيًا وتطويرها لتكون منافسًا للشبكات اللوجستية الأجنبية، موضحا أن الأردن سيكون المقر الرئيسي لها.

ويضم قطاع الشحن واللوجستيات في العالم العربي أكثر من 30 ألف شركة، ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعكس حجم وأهمية القطاع في دعم الاقتصاد الإقليمي.

العاصمة الأردنية الاتحاد العربي لوكلاء الشحن أوفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

عبد العزيز مخيون

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه

منتخب بلجيكا

ضربة موجعة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

لوبي الصناعة الإيطالي: فاتورة واردات الطاقة في إيطاليا تقترب من 60 مليار يورو

أرشيفية

عون يتمسك بخيار التفاوض: لا عودة للوصايات وقرار لبنان سيادي حتى النهاية

أرشيفية

منصة أردنية لربط شركات الشحن العربية في شبكة موحدة

بالصور

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

مفاجأة للعديد من الأشخاص .. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يوميًا؟

مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟

فستان لافت.. عبير صبري تستعرض جمالها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

ليس الليمون فقط .. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في "١٠٠ حلفان" بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى

سرقة مسجد بقنا

تداول فيديو لشخص يسرق داخل مسجد الساحة بقنا.. ومطالبات بالتحقق من الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد