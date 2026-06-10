البرازيل تهدي التوأم حسن قميصين تذكاريين على هامش الودية

حرص مسئولو منتخب البرازيل على توجيه لفتة تقديرية خاصة إلى التوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني لمنتخب مصر ومدير المنتخب، بإهدائهما قميصين لمنتخب البرازيل يحمل كل منهما اسم أحد الشقيقين، وذلك على هامش المباراة الودية التي جمعت المنتخبين.

وجاءت هذه المبادرة خلال اللقاء الودي الذي أقيم يوم 6 يونيو الجاري، وانتهى بفوز المنتخب البرازيلي بنتيجة 2-1، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026، في أجواء عكست روح الاحترام المتبادل والعلاقات المميزة بين الطرفين.

وحمل أحد القميصين اسم حسام حسن، بينما زُين القميص الآخر باسم إبراهيم حسن، في تكريم يعكس التقدير الكبير للتوأم اللذين يُعدان من أبرز الأسماء التي تركت بصمة بارزة في تاريخ الكرة المصرية.