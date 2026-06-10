أحمد شوبير: معتمد جمال أنجز المطلوب ويستحق التجديد

أثار الإعلامي أحمد شوبير حالة من الجدل بعد تعليقه على موقف إدارة نادي الزمالك من المدير الفني معتمد جمال، رغم النتائج المميزة التي حققها مع الفريق خلال الموسم.



وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إنه لا يفهم سبب تأخر الزمالك في حسم ملف معتمد جمال، مشيرًا إلى أن المدرب نجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الممتاز والوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية.



وأضاف أن بعض أعضاء مجلس الإدارة كانوا يفضلون التعاقد مع مدرب أجنبي، لكنه تساءل عن جدوى ذلك في ظل النتائج التي حققها معتمد جمال، مؤكدًا أن كثيرين لم يتوقعوا وصول الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية أو المنافسة بقوة على لقب الدوري.



وأشار شوبير إلى أن معتمد جمال خسر لقب الكونفدرالية بركلات الترجيح فقط، متسائلًا: "ماذا ينتظر الزمالك لإعلان استمراره وتكريمه على ما قدمه؟".



واختتم حديثه بمطالبة إدارة الزمالك بمنح المدرب التقدير الذي يستحقه، من خلال تجديد عقده رسميًا، وتحسين شروطه المالية، وصرف مكافأة التتويج بلقب الدوري الممتاز.