بعد محمد صلاح.. مصري آخر يودع ليفربول مع نهاية عقده

قبل انطلاق الموسم الجديد، أسدل نادي ليفربول الإنجليزي الستار على مشوار مجموعة من لاعبي أكاديميته، بعد اتخاذ قرار بعدم تجديد عقودهم التي انتهت بنهاية الموسم الحالي.

وشهدت القائمة مغادرة المهاجم المصري الشاب كريم أحمد، الذي قضى سنوات طويلة داخل منظومة النادي، بعدما تدرج في مختلف المراحل العمرية منذ التحاقه بالأكاديمية في سن مبكرة.

وأكد النادي أن اللاعب المصري سيكون من بين مجموعة من المواهب الشابة التي ستبحث عن تحديات جديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار التغييرات التي تجريها إدارة الأكاديمية استعدادًا للموسم المقبل.

وخلال رحلته مع "الريدز"، شارك كريم أحمد مع فرق الناشئين والشباب، ونجح في ترك بصمة لافتة جعلته ضمن العناصر الواعدة داخل القطاع، كما سبق له الظهور في معسكرات منتخب مصر للشباب خلال فترة إعداد الفريق للمنافسات الدولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مراجعة شاملة لملفات اللاعبين الشباب داخل النادي، حيث تعمل الإدارة الفنية على إعادة تشكيل قوائم الفرق السنية بما يتوافق مع خطط التطوير المستقبلية، مع منح عدد من اللاعبين فرصة خوض تجارب جديدة خارج أسوار النادي.

ويأمل اللاعب المصري في استثمار الخبرات التي اكتسبها خلال سنواته داخل أكاديمية ليفربول من أجل مواصلة مسيرته الاحترافية والانتقال إلى محطة جديدة تمنحه فرصة الظهور بصورة أكبر في المنافسات الرسمية.