قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط حالة من الحزن.. نقل جثمان عبدالعزيز مخيون إلى البحيرة لدفنه
معلومات الوزراء: توقعات بارتفاع حجم سوق الطاقة النووية إلى 52.62 مليار دولار
منافس مصر.. إصابة نجم بلجيكا في التدريبات قبل افتتاحية المونديال
محمود سعد ينعى عبدالعزيز مخيون بكلمات مؤثرة: رحل فارس من أهل المحبة
أكدت تضامنها الكامل معهم.. مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت
الجوهرة التي يريدها إيراولا.. أليكس سكوت بين أحلام ليفربول وتمسك بورنموث
القبض على 4 رجال و5 سيدات يستغلون 13 طفلا في أعمال التسول بالجيزة
مباراة افتتاح كأس العالم تواجه شبح التأجيل.. تفاصيل خطيرة
افتتاح 3 مدارس جديدة بالباجور باستثمارات 100 مليون جنيه.. 110 فصلا دراسيا لخفض الكثافات الطلابية وتحسين جودة التعليم بالمنوفية
أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان دراسات الإعدادية بالجيزة
موعد ومكان عزاء الفنان الراحل عبد العزيز مخيون
بسبب جثث القتلى.. قطاع غزة يتعرض لغزو القوارض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الجوهرة التي يريدها إيراولا.. أليكس سكوت بين أحلام ليفربول وتمسك بورنموث

أليكس سكوت
أليكس سكوت
محمود أحمد

دخل اسم أليكس سكوت لاعب وسط بورنموث الإنجليزي دائرة الضوء بقوة خلال الأيام الأخيرة بعدما ارتبط بالانتقال إلى ليفربول في واحدة من الصفقات التي قد تشعل سوق الانتقالات الصيفية خاصة بعد تولي المدرب الإسباني أندوني إيراولا القيادة الفنية للريدز.

ويبدو أن العلاقة الخاصة التي تجمع إيراولا باللاعب الشاب تمثل أحد أبرز أسباب اهتمام ليفربول بضمه بعدما لعب سكوت دورًا مهمًا تحت قيادة المدرب الإسباني خلال فترة عملهما سويًا في بورنموث حيث تحول إلى أحد أبرز لاعبي خط الوسط الواعدين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بورنموث يغلق الباب مبكرًا

ورغم تصاعد التكهنات بشأن مستقبل اللاعب فإن إدارة بورنموث لا تبدو مستعدة للتفريط في أحد أهم عناصرها بسهولة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النادي حدد مبلغًا يقترب من 80 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية في رسالة واضحة إلى الأندية الراغبة في ضمه بأن المفاوضات لن تكون سهلة.

ولا يقتصر موقف بورنموث على تحديد سعر مرتفع فقط بل تسعى الإدارة أيضًا إلى تحصين اللاعب بعقد جديد طويل الأمد يتضمن شروطًا مالية تضمن الحفاظ على قيمته السوقية في المستقبل خاصة مع تزايد اهتمام كبار الدوري الإنجليزي بخدماته.

مشروع إيراولا الجديد في ليفربول

منذ وصول أندوني إيراولا إلى ليفربول بدأت الإدارة الفنية في دراسة عدد من الأسماء القادرة على تنفيذ أفكاره داخل الملعب ويأتي أليكس سكوت في مقدمة هذه القائمة.

فالمدرب الإسباني يعرف اللاعب جيدًا ويؤمن بقدراته الفنية خصوصًا فيما يتعلق بالتحرك بين الخطوط والقدرة على نقل الكرة تحت الضغط والربط بين الدفاع والهجوم وهي عناصر يبحث عنها أي مدرب يسعى لبناء فريق يعتمد على الاستحواذ والضغط العالي.

وخاض سكوت 89 مباراة تحت قيادة إيراولا في بورنموث شهدت تطورًا ملحوظًا في مستواه الفني والبدني ما جعله محل متابعة من العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

منافسة قوية على الصفقة

ولا يقتصر السباق على ليفربول فقط إذ تشير التقارير إلى اهتمام مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بالتعاقد مع اللاعب في ظل القناعة المتزايدة داخل أندية القمة الإنجليزية بأن سكوت يمتلك المقومات اللازمة ليصبح أحد أفضل لاعبي الوسط في البريميرليج خلال السنوات المقبلة.

كما أن ارتفاع أسعار لاعبي الوسط في السوق الأوروبية جعل إدارة بورنموث تتمسك بقيمتها المالية المرتفعة للاعب خاصة مع المقارنات المستمرة بأسعار لاعبين آخرين في المركز نفسه داخل الدوري الإنجليزي.

هل ينتقل إلى أنفيلد؟

ويمتد عقد أليكس سكوت مع بورنموث حتى صيف 2028 وهو ما يمنح ناديه أفضلية كبيرة في المفاوضات ويجعله غير مضطر للاستعجال في بيعه.

ورغم أن بعض التقارير تشير إلى إمكانية إتمام الصفقة مقابل مبلغ يتراوح بين 60 و70 مليون جنيه إسترليني فإن إدارة بورنموث لا تزال تراهن على الإبقاء على اللاعب أو الحصول على عرض استثنائي يصعب رفضه.

ومع اقتراب سوق الانتقالات من الدخول في مراحله الحاسمة يبقى اسم أليكس سكوت واحدًا من أبرز الملفات المفتوحة في الكرة الإنجليزية بينما يترقب ليفربول موقف بورنموث النهائي لحسم واحدة من أكثر الصفقات إثارة خلال صيف 2026.

أليكس سكوت لاعب وسط بورنموث الإنجليزي أليكس سكوت بورنموث الإنجليزي ليفربول الإسباني أندوني إيراولا إيراولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

كأس العالم

دعوات لمقاطعة كأس العالم 2026.. احتجاجات حاشدة تعطل الوصول إلى ملعب الافتتاح في مكسيكو

الشاب المتطوع

بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

ترشيحاتنا

خطبة الجمعة

موضوع خطبة الجمعة القادمة بوزارة الأوقاف

الدعاء

حكم الدعاء على الشخص المؤذي.. دار الإفتاء تجيب

التشاؤم

قبل حلول العام الهجري.. تعرف على حكم التشاؤم بالأعداد والسنين

بالصور

ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم

ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم
ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم
ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم

لا تتجاهله .. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية

لا تتجاهله.. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية
لا تتجاهله.. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية
لا تتجاهله.. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية

بلايستيشن متحرك.. أستون مارتن تطلق أغرب سيارة في العالم

أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري

إزالة 20 حالة تعد على املاك الدولة والاراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد