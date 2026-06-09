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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يعثر على بديل محمد صلاح في سبورتينج لشبونة

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

بدأت إدارة ليفربول التحرك مبكرًا لرسم ملامح الفريق بعد حقبة محمد صلاح، حيث تواصل البحث عن جناح قادر على تعويض رحيل النجم المصري الذي أنهى مسيرته مع "الريدز" عقب سنوات طويلة من التألق في ملعب أنفيلد.

ووفقًا لتقارير صحفية وتحديدا “ليفربول إيكو”، يضع النادي الإنجليزي عدة أسماء ضمن قائمة اهتماماته خلال سوق الانتقالات، إلا أن البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، لاعب سبورتينج لشبونة، برز كأحد أبرز المرشحين للانضمام إلى الفريق في الفترة المقبلة.

وتأتي أفضلية ترينكاو داخل حسابات ليفربول بسبب القيمة المالية الأقل مقارنة ببعض الأهداف الأخرى، خاصة بعد تعقد المفاوضات الخاصة ببعض اللاعبين نتيجة المطالب المالية المرتفعة لأنديتهم.

ويمتلك اللاعب البرتغالي شرطًا جزائيًا في عقده، لكن إدارة سبورتينج لشبونة تبدو منفتحة على مناقشة عروض أقل من القيمة المحددة، بشرط الوصول إلى اتفاق مناسب للطرفين.

في المقابل، لا يخطط النادي البرتغالي لحسم مستقبل لاعبه خلال الوقت الحالي، مفضلًا تأجيل أي قرار إلى ما بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2026، أملاً في ارتفاع قيمته السوقية حال ظهوره بشكل مميز مع منتخب البرتغال.

ويعد ترينكاو من أبرز لاعبي سبورتينج خلال الموسم الماضي، بعدما ساهم بشكل مباشر في عدد كبير من الأهداف، سواء بالتسجيل أو الصناعة، إلى جانب قدرته على شغل أكثر من مركز هجومي، وهو ما يجعله خيارًا جذابًا لإدارة ليفربول.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن مستقبل اللاعب قد يشهد حراكًا كبيرًا خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع تزايد الاهتمام الأوروبي بخدماته، وترقب ما سيقدمه في كأس العالم قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن وجهته المقبلة.

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