بعد رحيله عن ليفربول.. مفوض الدوري الأمريكي: نرغب في التعاقد مع محمد صلاح

أكد دون جاربر، مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم، أن رابطة الدوري ترغب بشدة في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، مشيرًا إلى أن ملف المفاوضات سيتم متابعته خلال الفترة المقبلة لمعرفة كيف ستسير الأمور.

وأضاف جاربر في تصريحات تلفزيونية، أن وجود أسماء كبيرة داخل الدوري لا يعني نهاية مسيرتهم الكروية، مستشهدًا بتجربة ليونيل ميسي، قائلًا إنه لم يأتِ إلى الدوري الأمريكي من أجل الاعتزال، بل ما زال يشارك بشكل كامل ويقاتل في كل مباراة وكأنها نهائي.

وأوضح مفوض الدوري الأمريكي أن استقطاب نجوم بحجم محمد صلاح يظل هدفًا مهمًا لتعزيز قوة الدوري وزيادة جماهيريته عالميًا، مؤكدًا أن أي صفقة من هذا النوع تُدرس من جميع الجوانب الفنية والتسويقية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار سعي الدوري الأمريكي لاستقطاب أبرز نجوم كرة القدم في العالم خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن رحل محمد صلاح عن صفوف نادي ليفربول بشكل رسمي عقب نهاية موسم 2025-26، بعدما قضى 9 أعوام رفقة الريدز.