رئيس صحة النواب يطالب بتشديد الرقابة على المستلزمات الطبية ودعم الخدمات الصحية

طالب الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، المديريات الصحية في مختلف المحافظات بضرورة التصدي لصور الفساد والعمل على مواجهتها بشكل حاسم.

وأكد أن اللجنة ستقدم الدعم الكامل لكافة المديريات التي تتخذ خطوات جادة في هذا الملف، بما يضمن توجيه المخصصات المالية إلى ما يخدم المريض ويرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الذي خُصص لاستكمال مناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يتعلق بمديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.

كما أكد رئيس اللجنة أن مواجهة الفساد داخل المنظومة الصحية تمثل أولوية أساسية خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن أي موارد مالية يجب أن تُوجَّه بالشكل الصحيح لدعم المستشفيات والوحدات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

وقال الدكتور شريف باشا، إن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة من أجل دعم المديريات الصحية في مواجهة هذه الظاهرة، موضحًا أن القضاء على الفساد داخل القطاع الصحي يعد خطوة ضرورية لتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية وتحقيق أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

وأضاف أن اللجنة حريصة على متابعة أوجه الإنفاق داخل المديريات، والتأكد من أن الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع الصحي تذهب إلى الاحتياجات الفعلية، وفي مقدمتها توفير المستلزمات الطبية، ودعم الخدمات العلاجية، وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصحية.

وشدد رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على أن المشكلة موجودة ويجب التعامل معها بوضوح وشفافية، قائلاً: “لا أريد أن يقول لي أي مدير من مديريات الصحة في أي محافظة إنه لا توجد سرقات، لأن هناك تجاوزات تحدث، والمطلوب هو الاعتراف بالمشكلة والعمل على معالجتها”.