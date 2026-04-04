أثناء الصلاة .. محمد رمضان يشارك جمهوره صورة جديدة

شارك الفنان محمد رمضان، صورة جديدة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد رمضان من ألبانيا، في صورة له اثناء الصلاة، وعلق عليها: “حي على الصلاة .. حي على الصلاة”.

ويستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي في العاصمة البريطانية لندن، يوم 25 أبريل الجاري، ضمن سلسل حفلات أعياد الربيع.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد رمضان، المرتقب في لندن، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

أحدث أغاني محمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أغانيه التي تحمل اسم بين ايديك، تزامنا مع موسم عيد الفطر واعياد الربيع.

أغنية بين ايديك لـ محمد رمضان، والرابر الفرنسي جول، من كلمات الفنان مصطفى كامل - نقيب المهن الموسيقية.

وتقول كلمات أغنية بين ايديك:

انا النهارده بين ايديك

شايف حياتي حلوة كيك

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر نعنشة

ياللي شفايفك حلوة موت عايزة تتقرقش قرقشة

عودة محمد رمضان للدراما التلفزيونية

أعلن الفنان محمد رمضان عودته إلى المنافسة في موسم الدراما الرمضانية، مؤكدًا استعداده لتقديم مسلسل جديد في رمضان 2027، وذلك خلال حفله الغنائي الذي أحياه في أهرامات الجيزة.

وقال محمد رمضان خلال الحفل إنه سيعود إلى الشاشة الصغيرة بمسلسل جديد في موسم رمضان 2027، وهو الإعلان الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الحاضر، خاصة بعد فترة من غيابه عن المشاركة في الدراما الرمضانية.

ويعد محمد رمضان من أبرز النجوم الذين حققوا نجاحات كبيرة في مواسم رمضان الماضية، حيث قدم عددًا من الأعمال التي تصدرت نسب المشاهدة وحققت انتشارًا واسعًا بين الجمهور.