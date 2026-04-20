خارج سيطرتي.. ابن شقيق عبد الحليم ينفي مسؤليته عن صفحة أسرة العندليب

نفي محمد شبانة ابن شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ مسؤليته عن صفحة أسرة العندليب، مؤكدا أنها خارج عن سيطرته وذلك بعد إعلان وفاة الدكتور ضياء العوضي .



وكتب شبانة عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "يا جماعة الخير هذه هي صفحتي الشخصية وانا لست من يكتب في صفحة بيت عبد الحليم ولا سيطرة لي عليها ...... فلا تنسبوا لحليم شئ لم اكتبه نحن لا ولن نشمت في اي احد فلا تسيئوا فهمنا وارجو التصحيح".

وحرص محمد شبانة، نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، على نعي الدكتور ضياء العوضي، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، عبّر فيه عن موقف إنساني رغم الخلافات السابقة بينهما.

وكتب شبانة: “تغمد الله الدكتور ضياء العوضي بواسع رحمته.. فبالرغم من أنه كان هناك خلاف بيننا على تلفظه على حليم بما لا يجب أن يُقال، لكن عند الموت يتوقف كل خلاف، وترتفع راية التراحم والتسامح”.

وأضاف: “لا يسعنا إلا أن نقول رحم الله الدكتور ضياء العوضي وأسكنه فسيح جناته، وخالص التعازي لأسرته الكريمة”.